'केंद्र CBI ED के खेल में व्यस्त है', मोदी सरकार पर भड़के अरविन्द केजरीवाल; सिसोदिया के खिलाफ दर्ज होगा Money Laundering का मामला

Arvind Kejriwal on CBI Action: मनीष सिसोदिया व 14 अन्य के खिलाफ सीबीआई के एक्शन से आम आदमी पार्टी भड़क गई है और जमकर केंद्र पर निशाना साध रही है। केजरीवाल ने कहा कि इस खेल से देश कैसे तरक्की करेगा जब केंद्र सभी राज्यों से लड़ने में व्यस्त है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने रविवार को दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 13 अन्य के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी कर दिया। अब सिसोदिया के खिलाफ Money Laundering का मामला भी दर्ज किया जा सकता है जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस एक्शन के बाद से आम आदमी पार्टी भड़क गई है। पहले दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मोदी सरकार पर हमला किया अब दिल्ली के सीएम अरविन्द केजरीवाल ने केंद्र पर निशाना साधा है। उन्होंने सवाल किया कि CBI ED के खेल में सरकार व्यस्त है ऐसे कैसे देश तरक्की करेगा।

Arvind Kejriwal furious at the Center, said, country facing inflation, but Center is busy in CBI ED game'