मनीष सिसोदिया सहित 14 के खिलाफ CBI का लुकआउट सर्कुलर जारी, देश नहीं छोड़ सकेंगे दिल्ली के डिप्टी सीएम

Excise policy Case: एक्साइज पॉलिसी केस में सीबीआई की छापेमारी के बाद अब दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के अलावा 13 अन्य लोगों के खिलाफ यह सर्कुलर जारी किया है।

CBI issued Look out Circular against Delhi Deputy CM Manish Sisodia and 13 others in Excise policy Case