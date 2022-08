उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर CBI की छापेमारी के बाद आम आदमी पार्टी ने किया ऐलान - '2024 में मोदी Vs केजरीवाल'

अरविंद केजरीवाल की नजरें अब 2024 पर टिक गई हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि केजरीवाल सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी पार्टी ने भी 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार के तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नाम की घोषणा कर दी है।

अगले लोकसभा चुनावों में अभी करीब 2 साल का वक्त बाकी है, लेकिन तमाम दलों ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस रेस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं, वो अपनी आम आदमी पार्टी (AAP) को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी हर राज्य में चुनाव लड़ रही है। वहीं, दिल्ली और पंजाब में सत्ता कायम करने के बाद अब आम आदमी पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार के तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नाम की घोषणा कर दी है। यह घोषणा पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करते हुए की।

AAP leader Sanjay Singh warns after CBI raids against Manish Sisodia, 'It will be Kejriwal vs Modi in 2024 polls'