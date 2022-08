अरविंद केजरीवाल ने जारी किया मिस्ड कॉल नंबर, भारत को नंबर वन देश देखने वालों से की घंटी बजाने की अपील

आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मनीष सिसोदिया के घर पर हो रही सीबीआई छापेमारी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि दिल्ली के शिक्षा मॉडल की चर्चा दुनिया में हो रही है, लेकिन कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है।

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई रेड को लेकर सिसायत गर्माई हुई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर चल रहा है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली के शिक्षा मॉडल की दुनिया में चर्चा हो रही है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के बड़े अखबार ने भी मनीष सिसोदिया के शिक्षा मॉडल को बेहतर बताया है। उनके घर सीबीआई छापेमार रही है, क्योंकि कुछ लोगों को दिल्ली के शिक्षा मॉडल से परेशानी है। इस दौरान दिल्ली सीएम ने एक नंबर भी जारी किया। इस नंबर पर उन लोगों को मिस्ड कॉल करने की अपील की जो भारत को नंबर वन देश या सबसे शक्तिशाली देश बनते देखना चाहते हैं।

