गुजरात के अगले मुख्यमंत्री के लिए केजरीवाल ने जारी किया नंबर व ईमेल ID, 3 नवंबर को शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं राय

आम आदमी पार्टी गुजरात के मुख्यमंत्री कैंडिडेट के लिए सर्वे करने जा रही है, जिसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री व AAP के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नंबर व ईमेल ID जारी किया है, जिसमें 3 नवंबर को शाम 5 बजे तक सभी लोग अपनी राय भेज सकेंगे।

Arvind Kejriwal has issued number and email ID For next Chief Minister of Gujarat, can send opinion till 5 pm on November 3