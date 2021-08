Smog Tower In Delhi: देश को मिला पहला स्मॉग टॉवर, अरविंद केजरीवाल ने किया उद्घाटन, जानिए कैसे करेगा काम

नई दिल्ली। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लोगों को प्रदूषण की मार से बचाने के लिए केजरीवाल सरकार स्मॉग टॉवर ( Smog Tower In Delhi ) लगवाया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कनॉट प्लेस में बनाए गए इस स्मॉग टावर का सोमवार को उद्घाटन किया।

इसके साथ ही देश को पहला स्मॉग टॉवर मिल गया है। इस स्मॉग टावर ने काम करना भी शुरू कर दिया है। दिल्ली सरकार ने इस टॉवर को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया है। यह प्रोजेक्ट सफल रहता है तो आने वाले समय में दिल्ली के लोगों को ऐसे ही और स्मॉग टावर देखने को मिल सकते हैं।

CM @ArvindKejriwal inaugurates India's first SMOG TOWER!🇮🇳



▪️1st of its kind Technology from USA



▪️Over 24m High Tower to clean 1000 cubic metres air/second



▪️It will reduce Pollution in 1 sq km area



▪️If this Pilot Project is successful,we'll install such towers across Delhi pic.twitter.com/5TSlkgAmpP