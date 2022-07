"मैं सिंगापुर जरूर जाऊंगा", LG ने मंजूरी देने से किया इनकार तो बोले CM केजरीवाल

Kejriwal's Singapore visit: दिल्ली के उपराज्यपाल ने अरविन्द केजरीवाल को सिंगापुर जाने के लिए मंजूरी देने से मना कर दिया है। एलजी ने उन्हें इस सम्मेलन में शामिल नहीं होने की सलाह दी है। केजरीवाल ने अनुमति न मिलने पर कहा है कि वो सिंगापुर जाकर रहेंगे। इसके साथ ही AAP ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल सिंगापुर जाना चाहते हैं और आठवें "वर्ल्ड सिटीज समिट" में हिस्सा लेना चाहते हैं। उनके इस अरमान पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पानी फेर दिया है और मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है उनके वहाँ जाने का कोई औचित्य ही नहीं है। LG ने उन्हें इस सम्मेलन में शामिल न होने की सलाह दी है और कहा है कि पहली नजर में ये एक मेयर का सम्मेलन लगता है और ये मुख्यमंत्री की उपस्थिति के अनुरूप नहीं है। अब सीएम अरविन्द केजरीवाल ने इसपर अपनी खुंदस निकाली है और कहा है वो सिंगापुर जाकर रहेंगे।

Arvind Kejriwal's Singapore Trip rejected By Lt Governor VK Saxena, CM to go ahead