Delhi Pollution: राजधानी में बढ़ा प्रदूषण, केजरीवाल बोले- 18 अक्टूबर से चलेगा 'रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ अभियान'

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली ( Delhi Pollution ) में एक बार फिर वायु प्रदूषण बढ़ने लगा है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) ने मंगलवार को एक प्रेसवार्ता की। इस दौरान सीएम ने कहा कि पिछले एक महीने से दिल्ली का प्रदूषण सेफ लिमिट में है। हर रोज मैं ट्वीट कर रहा हूं, लेकिन पिछले तीन से चार दिन से प्रदूषण बढ़ा है क्योंकि आस-पास के राज्यों के किसान पराली जलाने के लिए मजबूर हैं।

केजरीवाल ने कहा कि नासा की भी फोटो भी बता रही है कि पराली जलना शुरू हो गई हैं। पड़ोसी राज्यों की सरकार किसानों की मदद नहीं कर रही है, जिसके चलते वे पराली जलाने के लिए मजबूर हैं। अब प्रदूषण को काबू करने के लिए सरकार 18 अक्टूबर से 'रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ' ( Red Light On Gaadi Off ) अभियान शुरू कर रही है।

If you've not downloaded Green Delhi app, do it. If you see pollution anywhere in Delhi -a truck causing air pollution, any industry that's causing pollution, waste being burnt- you can complain through the app. Our team will reach the spot &stop the source of pollution: Delhi CM pic.twitter.com/MwuUL0Qany