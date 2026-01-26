26 जनवरी 2026,

सोमवार

राष्ट्रीय

कोयला टेंडर और एक खास पॉलिसी को लेकर खड़ा हुआ बड़ा विवाद, राहुल-खरगे ने कांग्रेस CM को दिल्ली बुलाया

तेलंगाना में कांग्रेस सरकार पर सिंगारेनी-नैनी कोयला टेंडर और HILT पॉलिसी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी बीआरएस के हमलों के बाद कांग्रेस हाईकमान ने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी और कुछ मंत्रियों को दिल्ली बुलाया है।

भारत

image

Mukul Kumar

Jan 26, 2026

sonia gandhi, rahul gandhi, mallikarjun kharge

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस संसदीय दल (CPP) की अध्यक्ष सोनिया गांधी। (फोटो: IANS)

तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार की है। जहां सिंगारेनी-नैनी कोयला टेंडर और HILT पॉलिसी जैसे मुद्दों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। जिसके बाद कांग्रेस हाई कमान ने कथित तौर पर मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी और कुछ मंत्रियों को नई दिल्ली बुलाया है।

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने कुछ सियासी सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि कांग्रेस तेलंगाना में विपक्षी पार्टी 'बीआरएस' के निशाने पर आने के बाद राज्य के जमीनी हकीकत का जायजा लेना चाहती है और हालात बेकाबू होने से पहले स्थिति को संभालना चाहती है।

मौजूदा स्थिति की जानकारी सोनिया-राहुल तक पहुंची

सूत्रों की ओर से यह भी बताया गया है कि राष्ट्रीय स्तर के वरिष्ठ पार्टी नेताओं ने तेलंगाना में हाल के घटनाक्रमों की जानकारी कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को दी है।

हाई कमान राज्य नेतृत्व के साथ स्थिति की विस्तार से समीक्षा करने और आने वाले चुनावों में पार्टी की संभावनाओं पर इन विवादों के संभावित राजनीतिक नतीजों का आकलन करने के लिए उत्सुक है।

फरवरी के पहले हफ्ते में मीटिंग होने की संभावना

कांग्रेस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि यह बैठक फरवरी के पहले हफ्ते में हो सकती है। इस दौरान पार्टी वर्किंग प्रेसिडेंट और कैंपेन कमेटी में पदों सहित अहम संगठनात्मक पदों पर नियुक्तियां भी कर सकती है।

सूत्रों ने आगे बताया कि हाई कमान रेवंत की सरकार से कई मुद्दों को लेकर खुश नहीं है। इसमें सिंगरेनी-नैनी कोयला टेंडर विवाद भी शामिल है। इस विवाद ने पार्टी लीडरशिप को सबसे ज्यादा परेशान किया है।

कुछ नेताओं को हो रही शर्मिंदगी

इसके अलावा, मंत्रियों के बीच चल रहे विवाद और HILT पॉलिसी पर हो रहे विरोध से पार्टी के केंद्रीय नेताओं को शर्मिंदगी हो रही है। इस बीच खबर यह भी है कि एक बड़े नेता ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को एक ईमेल भेजा है।

ईमेल में आरोप लगाया गया है कि पार्टी के कुछ नेता सोशल मीडिया पर उनकी इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके करीबी माने जाने वाले नेताओं को निशाना बना रहे हैं। शिकायत करने वालों ने हाई कमान से ऐसे काम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की है।

इस बीच, कहा जा रहा है कि कुछ मंत्री राज्य की मौजूदा स्थिति पर पार्टी हाई कमान के लिए एक डिटेल्ड नोट तैयार कर रहे हैं। वे पोर्टफोलियो में फेरबदल की मांग भी कर सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उन्हें ऐसे डिपार्टमेंट दिए जाएं जिनसे वे परिचित हैं।

26 Jan 2026 12:31 pm

