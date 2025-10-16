Bihar Chunav: कौन हैं राणा रंजीत सिंह? बिहार में कद्दावर BJP नेता के भाई पर ओवैसी ने खेला दांव, पढ़ें खास बात

ओवैसी ने ढाका विधानसभा सीट से राणा रंजीत सिंह को उम्मीदवार बनाया है। राणा रंजीत सिंह पूर्व सांसद सीताराम सिंह के पुत्र और भाजपा के पूर्व मंत्री राणा रणधीर सिंह के भाई हैं। नामांकन के दौरान उन्होंने सिर पर टोपी और माथे पर तिलक लगाकर हिंदू-मुस्लिम एकता का संदेश दिया। 2 min read