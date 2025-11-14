Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Bihar Chunav Result: ‘यादव को CM-मल्लाह को डिप्टी सीएम…’, महागठबंधन पर जमकर बरसे ओवैसी के करीबी

महागठबंधन अब तक के रुझानों में काफी पीछे है। इसपर एक बड़े नेता ने प्रतिक्रया दी है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Mukul Kumar

Nov 14, 2025

मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव। फोटो- (IANS)

बिहार में एनडीए अब जीत की तरफ बढ़ रही है। वहीं, महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग के रुझानों में एनडीए ने लगभग 200 सीटों पर बढ़त हासिल की है।

भाजपा ने दोपहर 2 बजे तक 90 सीटों पर बढ़त बनाए रखी, जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। इसके अलावा भाजपा की सहयोगी जदयू 80 सीटों पर आगे रही।

एनडीए में किसको कितनी मिल रही बढ़त

एनडीए के अन्य घटक दलों में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को 20, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को पांच और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को चार सीटों पर बढ़त मिली।

वहीं, महागठबंधन में दोपहर दो बजे तक रुझानों में राजद को 29, कांग्रेस को पांच और भाकपा-माले को चार सीटों की बढ़त मिली है। वहीं, मुकेश सहनी की पार्टी का खाता तक नहीं खुला है।

असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने क्या कहा?

बिहार में करारी हार को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने महागठबंधन पर करारा हमला बोला है।

एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा- हमने यह मुद्दा भी उठाया कि आपने (महागठबंधन) 2 प्रतिशत वोट वाले एक मल्लाह को उपमुख्यमंत्री घोषित कर दिया। 14 प्रतिशत वोट वाले एक यादव को मुख्यमंत्री घोषित किया। लेकिन 19 प्रतिशत मुस्लिम आबादी को क्यों नहीं किया?

मुसलमानों ने क्या गुनाह किया- वारिस पठान

उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा- आखिर मुसलमानों ने क्या गुनाह किया है? बिहार में 19 प्रतिशत मुसलमान हैं। क्या उनमें से कोई भी उपमुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? तेजस्वी हमारे पार्टी अध्यक्ष को चरमपंथी कह रहे हैं, उन्हें अब सभी मुसलमानों से माफी मांगनी चाहिए।

वारिस पठान ने आगे कहा- हमारी पार्टी बिहार में भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। आज शाम तक नतीजे स्पष्ट हो जायेंगे। हमें विश्वास है कि इस बार हमारे कई विधायक चुने जाएंगे। जनता ने हमें प्यार, आशीर्वाद और वोटों से नहलाया है।

उन्होंने आगे कहा- हम न तो एनडीए का हिस्सा हैं और न ही महागठबंधन का। हमने महागठबंधन के सदस्यों से पहले ही कह दिया था कि धर्मनिरपेक्ष वोटों का बंटवारा रोकने के लिए हमें मिलकर लड़ना चाहिए और हमने छह सीटें मांगी थीं। लेकिन यह उनका अहंकार था।

2010 के बाद दूसरी सबसे बड़ी जीत

गौरतलब है कि ताजा रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो यह बिहार में एनडीए की 2010 के बाद दूसरी सबसे बड़ी जीत होगी। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू और भाजपा के नेतृत्व में एनडीए 206 विधानसभा सीटों पर विजयी हुई।

जदयू 115 सीटें जीतकर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि भाजपा 91 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। राजद के नेतृत्व वाले गठबंधन को महज 25 सीटों पर जीत मिली थी, जिसमें राजद ने अकेले 22 सीटों पर कब्जा किया और एलजेपी (लोक जनशक्ति पार्टी) तीन सीटों पर जीत पाई।

ये भी पढ़ें

बिहार चुनाव: लोकल पार्टियों से भी पिछड़ी कांग्रेस, चुनाव आयोग पर फोड़ा ठीकरा
राष्ट्रीय
Rahul Gandhi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

14 Nov 2025 02:40 pm

Hindi News / National News / Bihar Chunav Result: ‘यादव को CM-मल्लाह को डिप्टी सीएम…’, महागठबंधन पर जमकर बरसे ओवैसी के करीबी

पत्रिका लाइव अपडेट

Bihar Election Result 2025 Live Update : बिहार में भगवा छाया, लालटेन की रोशनी हुई धीमी, बस फाइनल रिजल्ट का है इंतजार

Bihar Election Result 2025 Live Update
पटना

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव: नीतीश कुमार को CM रहने देगी भाजपा? 5 कारणों से उठ रहे सवाल

राष्ट्रीय

मैथिली ठाकुर का जलवा, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह फुस्स… डगमगाए खेसारी, जानिए तीन हाई प्रोफाइल सेलेब्स सीट का हाल

Bihar Election 2025
भोजपुरी

मोदी के हनुमान ने मचाई धूम, सबसे मुश्किल सीटों पर भी बढ़त के साथ चिराग बने असली विनर

Chirag Paswan and PM Modi
राष्ट्रीय

Bihar Election 2025: नतीजों के बीच JDU ने किया ऐसा कुछ पोस्ट, फिर अचानक कर दिया डिलीट

बिहार चुनाव के रुझानों में एनडीए आगे
राष्ट्रीय

Bihar Chunav Result: महागठबंधन का हाल देखकर निराश हुए बड़े कांग्रेस नेता, बोले- एक ही आदमी इसके लिए जिम्मेदार…

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.