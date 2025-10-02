RSS और पीएम मोदी पर असदुद्दीन ओवैसी ने साधा निशाना, कहा- आरएसएस के एक भी आदमी ने मुल्क के लिए जान नहीं गंवाई

AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को भारत की आजादी में आरएसएस की भूमिका पर पीएम मोदी के बयान की आलोचना की। AIMIM चीफ ने स्वतंत्रता आंदोलन में RSS के योगदान पर भी सवाल उठाया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा- मैं इस दावे से हैरान था कि आरएसएस ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। प्रधानमंत्री मोदी को लंबे-लंबे भाषण देने की आदत है।