Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

RSS और पीएम मोदी पर असदुद्दीन ओवैसी ने साधा निशाना, कहा- आरएसएस के एक भी आदमी ने मुल्क के लिए जान नहीं गंवाई

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा- आरएसएस के किसी भी सदस्य ने संघ के गठन के बाद अपनी जान कुर्बान नहीं की और न ही जेल गया।

2 min read

भारत

image

Ashib Khan

Oct 02, 2025

AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी (Photo-IANS)

AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को भारत की आजादी में आरएसएस की भूमिका पर पीएम मोदी के बयान की आलोचना की। AIMIM चीफ ने स्वतंत्रता आंदोलन में RSS के योगदान पर भी सवाल उठाया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा- मैं इस दावे से हैरान था कि आरएसएस ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। प्रधानमंत्री मोदी को लंबे-लंबे भाषण देने की आदत है।

‘उंगली काट कर शहीदों में शामिल नहीं हो सकते’

उन्होंने आगे कहा- जहां तक मैंने पढ़ा है आरएसएस के किसी भी सदस्य ने इसके गठन के बाद अपनी जान कुर्बान नहीं की और न ही जेल गया। आप उंगली काट कर शहीदों में शामिल नहीं हो सकते।

PM के दावे को किया खारिज

AIMIM सांसद ने पीएम मोदी के उस दावे को भी खारिज किया जिसमें उन्होंने कहा था कि आरएसएस ने भारत छोड़ो आंदोलन और अन्य स्वतंत्रता अभियानों के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

‘संघ के गठन से पहले कांग्रेस के सदस्य थे हेडगेवार’

इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने यहा भी कहा कि आरएसएस के संस्थापक केबी हेडगेवार संघ के गठन से पहले कांग्रेस के सदस्य थे और 1930 में दांडी मार्च जैसे कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी का उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम में वास्तविक भागीदारी के बजाय दूसरों को आरएसएस में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना था।

PM मोदी ने कही थी ये बात 

बता दें कि AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी का यह बयान पीएम मोदी की टिप्पणी के बाद आया है। पीएम मोदी ने संघ को भारत की शाश्वत राष्ट्रीय चेतना का एक पुण्य अवतार बताया था। 

PM ने RSS की थी तारीफ

बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद की चुनौतियों के दौरान दृढ़ता से खड़े रहने के लिए आरएसएस की सराहना की तथा भेदभाव, अस्पृश्यता से लड़ने और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने में इसके प्रयासों पर जोर दिया था। 

ये भी पढ़ें

पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल बदल देंगे…राजनाथ सिंह की खुली चेतावनी
राष्ट्रीय

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

02 Oct 2025 06:40 pm

Published on:

02 Oct 2025 06:39 pm

Hindi News / National News / RSS और पीएम मोदी पर असदुद्दीन ओवैसी ने साधा निशाना, कहा- आरएसएस के एक भी आदमी ने मुल्क के लिए जान नहीं गंवाई

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

दशहरा पर असुर जनजाति का शोक, जा​निए महिषासुर को क्यों मानते हैं देवता?

Asur tribe
राष्ट्रीय

दिल्ली में रावण दहन कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे पीएम मोदी, बड़ी वजह आई सामने

राष्ट्रीय

रोहित-गोल्डी बराड़ गैंग के निशाने पर क्यों हैं Munawar Faruqui? गिरफ्तार गुर्गों ने किए चौंकाने वाले खुलासे

राष्ट्रीय

IMD Rain Alert: अगले 2 घंटों में दिल्ली-एनसीआर में बारिश और आंधी की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

climate change rain, Cloudburst, drizzle, flooding, heavy rain, Heavy Showers, hydro-meteorology rain, Light rain, live rain updates, meteorology training rainfall statistics, monsoon, Monsoon Update, pouring rain, precipitation, precipitation data, rain alert, rain forecast, rain training Google, rainfall, Rainfall Prediction, rainy season, real-time rain report, scattered showers, severe weather alerts, storm, stormy weather, Thunderstorm, training for rain safety, weather, weather education, weather Google training, weather report rain, weather tools tutorial, weather training, weather update, wet weather
राष्ट्रीय

पाक लिंक्ड तस्करी गैंग का भंडाफोड़: 12 पिस्तौल और हेरोइन की खेप बरामद, 5 गिरफ्तार

Punjab Police arrests five men for cross-border smuggling
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.