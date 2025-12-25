ASI ने थाने में चलाई ऐसी स्किम, तुरंत झांसे में आकर 4 जूनियर कॉन्स्टेबलों ने गंवा दिए 15 लाख रुपये

आंध्र प्रदेश के विशाखापट्नम में चार जूनियर कांस्टेबलों के साथ करीब 15.30 लाख रुपये की धोखाधड़ी हुई है। इस मामले में गाजुवाका ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में तैनात एक असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर एम राजू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ये सभी कांस्टेबल इसी थाने में राजू के साथ काम करते हैं।