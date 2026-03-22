असम चुनाव से पहले पुलिस कैंप पर हमला, उग्रवादियों ने ग्रेनेड फेंके, कई जवान घायल

पुलिस कमांडो कैंप पर हुए हमले की जिम्मेदारी उग्रवादी संगठन उल्फ (I) ने ली है। उल्फ (I) ने मीडिया को पत्र भेजकर हमले की जिम्मेदारी ली है। प्रतिबंधित संगठन उल्फ (I) ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए इसे 'ऑपरेशन बुजोनी' नाम दिया है।उग्रवादियों ने जगुन इलाके में स्थित पुलिस कमांडो कैंप पर हमला किया है। यह इलाका लेखापानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह क्षेत्र असम-अरुणाचल प्रदेश सीमा के निकट संवेदनशील इलाका है। अधिकारियों ने बताया कि कम से कम 5 गोले शिविर पर दागे गए, जिनमें से 4 शिविर के अंदर फटे। धमाकों के बाद फायरिंग हुई। घायल हुए सभी कमांडो का कैंप में ही इलाज चल रहा है।