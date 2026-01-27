असम से बड़ी खबर, बारपेटा जिले में ब्रह्मपुत्र नदी में नाव पलटी, छह लोग लापता

Assam boat accident: असम के बारपेटा जिले में ब्रह्मपुत्र नदी में नाव के पलटने से छह लोग लापता हो गए हैं। यह हादसा जिले के रहमपुर इलाके में हुआ, जिसके बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। बारपेटा जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुशांत बिस्वा सरमा ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ (NDRF), एसडीआरएफ (SDRF) और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गईं और संयुक्त रूप से तलाशी एवं बचाव अभियान चलाया जा रहा है। लापता लोगों की खोज के लिए नदी में सघन सर्च ऑपरेशन जारी है।