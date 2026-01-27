27 जनवरी 2026,

असम से बड़ी खबर, बारपेटा जिले में ब्रह्मपुत्र नदी में नाव पलटी, छह लोग लापता

असम के बारपेटा जिले में ब्रह्मपुत्र नदी में नाव पलटने से छह लोग लापता हो गए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें राहत व बचाव कार्य में जुटी हैं।

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jan 27, 2026

Assam boat accident, AI Generated Image

AI Generated Image

Assam boat accident: असम के बारपेटा जिले में ब्रह्मपुत्र नदी में नाव के पलटने से छह लोग लापता हो गए हैं। यह हादसा जिले के रहमपुर इलाके में हुआ, जिसके बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। बारपेटा जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुशांत बिस्वा सरमा ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ (NDRF), एसडीआरएफ (SDRF) और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गईं और संयुक्त रूप से तलाशी एवं बचाव अभियान चलाया जा रहा है। लापता लोगों की खोज के लिए नदी में सघन सर्च ऑपरेशन जारी है।

स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस नाव से लोग यात्रा कर रहे थे, उसमें जीवन रक्षक जैकेट (लाइफ जैकेट) उपलब्ध नहीं थीं। इसके चलते हादसे के समय यात्रियों को बचने में मुश्किल हुई। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस दावे की जांच की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, हादसे से जुड़े अन्य तथ्यों की जानकारी अभी जुटाई जा रही है और राहत एवं बचाव कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है।

गौरतलब है कि इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में भी बारपेटा के भारतपुर इलाके में इसी तरह की एक दर्दनाक नाव पलटने की घटना सामने आई थी। उस हादसे में 22 लोगों को लेकर जा रही नाव पलट गई थी, जिसमें 13 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया था, जबकि एक महिला का शव बरामद हुआ था और आठ लोग लापता रह गए थे। प्रशासन ने लोगों से नदी यात्रा के दौरान सावधानी बरतने और सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है।

