खरगे की बढ़ी मुश्किलें! ‘सांप’ वाले बयान पर असम में FIR दर्ज; बीजेपी नेताओं ने घेरा

असम भाजपा नेता रबजीब कुमार सरमा ने FIR में आरोप लगाया कि खरगे आज श्रीभूमि जिले में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, “नमाज पढ़ते या कुरान पढ़ते समय अगर जहरीला सांप दिखे तो नमाज छोड़कर उसे मार देना चाहिए। भाजपा और RSS भी ऐसे ही जहरीले सांप हैं। इसलिए उन्हें देखते ही मुस्लिम भाई उन्हें मार डालें।” सरमा ने इसे मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति का हिस्सा बताया और कहा कि कांग्रेस हिंदू समाज और सनातन परंपरा को अपमानित करने पर तुली हुई है।