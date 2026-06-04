कॉकरोच जनता पार्टी को ममता बनर्जी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी की पार्टी का समर्थन, बीजेपी नेता बोले-‘ये हैं नए टुकड़े-टुकड़े गैंग’



जोगी ने दावा किया कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) देश की पहली मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी है जिसने CJP के आंदोलन को सार्वजनिक रूप से समर्थन देने का फैसला किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में अन्य राजनीतिक दल भी इस मुहिम के साथ खड़े हो सकते हैं। अपने बयान में उन्होंने देश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर भी टिप्पणी की। जोगी ने कहा कि उनकी पार्टी की वैचारिक जड़ें कांग्रेस से जुड़ी रही हैं, लेकिन मौजूदा दौर में राजनीति करने वालों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना जैसी पार्टियों का उदाहरण देते हुए कहा कि राजनीतिक दलों को अपनी पहचान और अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।