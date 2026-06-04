INDIA गठबंधन को बड़ा झटका, 8 जून की बैठक में नहीं जाएगी DMK

DMK Skips INDIA Alliance Meeting: तमिलनाडु में थलपति विजय की सरकार में कांग्रेस के शामिल होने के कारण इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। विजय का साथ देने की वजह से द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) ने कांग्रेस से दूरी बना ली है। आठ जून को नई दिल्ली में होने वाली INDIA की बैठक से डीएमके शामिल नहीं होगी। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस ने जो उनके साथ चुनाव के बाद विश्वासघात किया है, उससे पार्टी के कार्यकर्ता अब भी काफी आहत महसूस कर रहे हैं।