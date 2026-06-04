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INDIA गठबंधन को बड़ा झटका, 8 जून की बैठक में नहीं जाएगी DMK

द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम 8 जून को दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में भाग नहीं लेगी। इसके साथ ही डीएमके ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए है।

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चेन्नई

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Shaitan Prajapat

Jun 04, 2026

Rahul Gandhi vs MK Stalin

Rahul Gandhi vs MK Stalin

DMK Skips INDIA Alliance Meeting: तमिलनाडु में थलपति विजय की सरकार में कांग्रेस के शामिल होने के कारण इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। विजय का साथ देने की वजह से द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) ने कांग्रेस से दूरी बना ली है। आठ जून को नई दिल्ली में होने वाली INDIA की बैठक से डीएमके शामिल नहीं होगी। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस ने जो उनके साथ चुनाव के बाद विश्वासघात किया है, उससे पार्टी के कार्यकर्ता अब भी काफी आहत महसूस कर रहे हैं।

इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल नहीं होगी डीएमके

एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके ने 8 जून को नई दिल्ली में होने वाली प्रस्तावित इंडिया ब्लॉक की बैठक से दूर रहने का फैसला किया है। तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों के बाद हुए नाटकीय राजनीतिक पुनर्गठन के मद्देनजर कांग्रेस के साथ उसके संबंधों में गहरी दरार का संकेत देता है।

कांग्रेस पर लगाया 'पीठ में छुरा घोंपने' का आरोप

यह विवाद कांग्रेस के उस फैसले के बाद सामने आया है जिसमें उसने डीएमके की लंबे समय से सहयोगी रही कांग्रेस के बावजूद अभिनेता विजय की टीवीके को तमिलनाडु में सरकार बनाने में समर्थन दिया है। इस कदम से डीएमके नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया हुई, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से कांग्रेस पर विश्वासघात और पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी ने राजनीतिक स्वार्थ के लिए दशकों पुरानी साझेदारी को तोड़ दिया है।

संसद में भी दिखने लगी दरार

यह दरार संसद में भी दिखने लगी है। संबंधों में आई दरार का एक महत्वपूर्ण संकेत देते हुए, डीएमके सांसद कनिमोझी ने हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर डीएमके सांसदों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था की मांग की। इसमें उन्होंने कांग्रेस से अलग होने के बाद बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों का हवाला दिया। इस कदम को व्यापक रूप से इंडिया ब्लॉक के भीतर दरार की पहली औपचारिक अभिव्यक्ति के रूप में देखा गया।

इंडिया ब्लॉक ने बुलाई अहम बैठक

विपक्षी इंडिया ब्लॉक के वरिष्ठ नेता 8 जून को राष्ट्रीय राजधानी में मिलने वाले हैं ताकि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के खिलाफ अपनी संयुक्त रणनीति पर चर्चा कर सकें और महत्वपूर्ण राजनीतिक लड़ाइयों से पहले विपक्षी समन्वय को मजबूत कर सकें।

बैठक में 15 विपक्षी दल होंगे शामिल

संविधान क्लब में होने वाली इस बैठक में लगभग 15 विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। यह बैठक हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में इंडिया ब्लॉक के दो प्रमुख घटक दलों, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और तमिलनाडु में डीएमके की करारी हार के मद्देनजर हो रही है।

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Mahua Moitra

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Published on:

04 Jun 2026 07:18 pm

Hindi News / National News / INDIA गठबंधन को बड़ा झटका, 8 जून की बैठक में नहीं जाएगी DMK

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