INDIA गठबंधन को बड़ा झटका, 8 जून की बैठक में नहीं जाएगी DMK

Rahul Gandhi vs MK Stalin
DMK Skips INDIA Alliance Meeting: तमिलनाडु में थलपति विजय की सरकार में कांग्रेस के शामिल होने के कारण इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। विजय का साथ देने की वजह से द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) ने कांग्रेस से दूरी बना ली है। आठ जून को नई दिल्ली में होने वाली INDIA की बैठक से डीएमके शामिल नहीं होगी। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस ने जो उनके साथ चुनाव के बाद विश्वासघात किया है, उससे पार्टी के कार्यकर्ता अब भी काफी आहत महसूस कर रहे हैं।
एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके ने 8 जून को नई दिल्ली में होने वाली प्रस्तावित इंडिया ब्लॉक की बैठक से दूर रहने का फैसला किया है। तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों के बाद हुए नाटकीय राजनीतिक पुनर्गठन के मद्देनजर कांग्रेस के साथ उसके संबंधों में गहरी दरार का संकेत देता है।
यह विवाद कांग्रेस के उस फैसले के बाद सामने आया है जिसमें उसने डीएमके की लंबे समय से सहयोगी रही कांग्रेस के बावजूद अभिनेता विजय की टीवीके को तमिलनाडु में सरकार बनाने में समर्थन दिया है। इस कदम से डीएमके नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया हुई, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से कांग्रेस पर विश्वासघात और पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी ने राजनीतिक स्वार्थ के लिए दशकों पुरानी साझेदारी को तोड़ दिया है।
यह दरार संसद में भी दिखने लगी है। संबंधों में आई दरार का एक महत्वपूर्ण संकेत देते हुए, डीएमके सांसद कनिमोझी ने हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर डीएमके सांसदों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था की मांग की। इसमें उन्होंने कांग्रेस से अलग होने के बाद बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों का हवाला दिया। इस कदम को व्यापक रूप से इंडिया ब्लॉक के भीतर दरार की पहली औपचारिक अभिव्यक्ति के रूप में देखा गया।
विपक्षी इंडिया ब्लॉक के वरिष्ठ नेता 8 जून को राष्ट्रीय राजधानी में मिलने वाले हैं ताकि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के खिलाफ अपनी संयुक्त रणनीति पर चर्चा कर सकें और महत्वपूर्ण राजनीतिक लड़ाइयों से पहले विपक्षी समन्वय को मजबूत कर सकें।
संविधान क्लब में होने वाली इस बैठक में लगभग 15 विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। यह बैठक हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में इंडिया ब्लॉक के दो प्रमुख घटक दलों, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और तमिलनाडु में डीएमके की करारी हार के मद्देनजर हो रही है।
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