भूपेन बोरा ने कांग्रेस से क्यों वापस लिया इस्तीफा,आखिर क्या रही वजह

Senior leader: कांग्रेस में एक ताजा नाटकीय घटनाक्रम हुआ है। असम कांग्रेस (Assam Congress News) में पिछले कुछ घंटों से चल रहा सियासी ड्रामा आखिरकार खत्म हो गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भीतर मचे घमासान और इस्तीफे की खबरों के बीच बड़ी राहत की खबर आई है। पार्टी के दिग्गज नेता भूपेन बोरा (Bhupen Borah) ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। इस बात की पुष्टि असम कांग्रेस के प्रभारी जितेंद्र सिंह (Jitendra Singh) ने की है। बताया जा रहा है कि दिल्ली दरबार से दखल और राहुल गांधी (Rahul Gandhi) से लंबी बातचीत के बाद बोरा की नाराजगी दूर हो गई है। सोमवार को असम कांग्रेस के प्रभारी जितेंद्र सिंह ने मीडिया से मुखातिब होते हुए यह बात कही कि पार्टी के अंदर मतभेद होना सामान्य बात है, लेकिन अब सब कुछ ठीक कर लिया गया है। उन्होंने कहा, "भूपेन बोरा (Bhupen Borah) कांग्रेस परिवार के एक बेहद अहम और पुराने सदस्य हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा था, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया।"