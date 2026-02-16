16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

भूपेन बोरा ने कांग्रेस से क्यों वापस लिया इस्तीफा,आखिर क्या रही वजह

Resignation: असम कांग्रेस में इस्तीफे पर हुआ यू-टर्न। राहुल गांधी से बातचीत के बाद भूपेन बोरा ने वापस लिया इस्तीफा, बेहाली प्रकरण और माजुली मुद्दे पर थी नाराजगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Feb 16, 2026

Assam Congress Crisis

असम कांग्रेस संकट। ( फोटो: ANI)

Senior leader: कांग्रेस में एक ताजा नाटकीय घटनाक्रम हुआ है। असम कांग्रेस (Assam Congress News) में पिछले कुछ घंटों से चल रहा सियासी ड्रामा आखिरकार खत्म हो गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भीतर मचे घमासान और इस्तीफे की खबरों के बीच बड़ी राहत की खबर आई है। पार्टी के दिग्गज नेता भूपेन बोरा (Bhupen Borah) ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। इस बात की पुष्टि असम कांग्रेस के प्रभारी जितेंद्र सिंह (Jitendra Singh) ने की है। बताया जा रहा है कि दिल्ली दरबार से दखल और राहुल गांधी (Rahul Gandhi) से लंबी बातचीत के बाद बोरा की नाराजगी दूर हो गई है। सोमवार को असम कांग्रेस के प्रभारी जितेंद्र सिंह ने मीडिया से मुखातिब होते हुए यह बात कही कि पार्टी के अंदर मतभेद होना सामान्य बात है, लेकिन अब सब कुछ ठीक कर लिया गया है। उन्होंने कहा, "भूपेन बोरा (Bhupen Borah) कांग्रेस परिवार के एक बेहद अहम और पुराने सदस्य हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा था, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया।"

राहुल गांधी को बीच-बचाव करना पड़ा (Rahul Gandhi)

सूत्रों के मुताबिक, मामला इतना बढ़ गया था कि खुद राहुल गांधी को बीच-बचाव करना पड़ा। जितेंद्र सिंह ने बताया कि पार्टी नेतृत्व और राहुल गांधी ने भूपेन बोरा से लंबी चर्चा की, जिसके बाद उन्होंने अपना फैसला बदल लिया। सिंह ने कहा, "हमने आपसी बातचीत से मामले को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझा लिया है। मैं इस्तीफा वापस लेने के लिए भूपेन बोरा को धन्यवाद देता हूं।"

तो क्यों नाराज थे भूपेन बोरा? (Bhupen Borah)

भले ही मामला शांत हो गया हो, लेकिन इस इस्तीफे ने पार्टी के अंदरूनी कलह की पोल खोल दी है। भूपेन बोरा ने पत्रकारों से बातचीत में साफ संकेत दिया था कि उनकी नाराजगी 'बेहाली प्रकरण' (Behali episode) और 'माजुली यात्रा' (Majuli yatra) को लेकर थी। बोरा ने अपने इस्तीफे की वजहों पर खुलकर तो नहीं बोला, लेकिन इशारों में बहुत कुछ कह गए। उन्होंने कहा, "मैंने इस्तीफा क्यों दिया, यह बात सबको पता है। इसकी शुरुआत बेहाली से हुई थी।" उनकी नाराजगी इस बात को लेकर भी थी कि पार्टी माजुली यात्रा में किसे साथ रखना चाहती है, इस पर भी फैसला नहीं कर पा रही थी।

तीन दशक का साथ और दबाव की राजनीति

भूपेन बोरा पिछले करीब 30 सालों से कांग्रेस के वफादार सिपाही रहे हैं। ऐसे में उनका इस्तीफा पार्टी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था, खासकर तब जब राज्य में सियासी माहौल गर्म है। बोरा ने पहले कहा था कि उन्होंने आलाकमान को इस्तीफा भेज दिया है और वक्त आने पर वे पूरी बात बताएंगे। लेकिन अब नेतृत्व के आश्वासन के बाद वे काम पर लौटने को तैयार हो गए हैं। अब देखना यह होगा कि भूपेन बोरा की वापसी के बाद क्या असम कांग्रेस में गुटबाजी पूरी तरह खत्म हो पाएगी? क्या माजुली यात्रा और आगामी कार्यक्रमों में उन नेताओं को जगह मिलेगी, जिनका विरोध बोरा कर रहे थे? राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि हाईकमान ने बोरा को कुछ ठोस आश्वासन दिए हैं, जिनका असर आने वाले दिनों में संगठन के फैसलों में दिख सकता है।

माजुली यात्रा पर सस्पेंस (Majuli Yatra)

इस पूरे विवाद का एक बड़ा पहलू 'माजुली यात्रा' है। बोरा का कहना था कि अगर पार्टी यह तय नहीं कर पा रही कि यात्रा में कौन साथ चलेगा, तो भविष्य अंधकारमय है। यह इशारा पार्टी के भीतर कुछ ऐसे नेताओं की ओर था, जिनसे बोरा असहज महसूस कर रहे थे। अब इस्तीफे की वापसी के बाद, माजुली यात्रा का स्वरूप क्या होगा, यह देखने वाली बात होगी। ( इनपुट : ANI)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

Congress leaders

political

political news

politics

Updated on:

16 Feb 2026 05:03 pm

Published on:

16 Feb 2026 05:01 pm

Hindi News / National News / भूपेन बोरा ने कांग्रेस से क्यों वापस लिया इस्तीफा,आखिर क्या रही वजह

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.