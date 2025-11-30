‘केंद्र सरकार से सवाल पूछने के चलते मैं 218 दिनों तक जेल में रहा’, विधायक Aminul Islam ने पुलवामा आतंकी हमले पर दिया था बयान

पहलगाम आतंकी हमले के बाद असम सरकार द्वारा घोषित "पाकिस्तान समर्थकों को हिरासत में लेने" के अभियान में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप में राज्य भर से गिरफ्तार किए गए 58 लोगों में से वह पहले व्यक्ति थे। उन्हें 14 मई को एक जिला अदालत के न्यायाधीश ने जमानत दे दी थी, लेकिन उसी दिन उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत हिरासत में ले लिया गया था। नागांव के उपायुक्त द्वारा जारी एक आदेश में जिला पुलिस अधीक्षक की एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया था जिसमें कहा गया था कि इस्लाम "सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों में लिप्त रहे हैं।"