Assam SIR: असम के लिए चुनाव आयोग ने जारी कर दी फाइनल वोटर लिस्ट, जानें चुनाव से पहले कितने लोगों का काटा गया नाम?

इससे पहले, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के SIR की टाइमलाइन में बदलाव किया था। उसने फाइनल पब्लिकेशन को 14 फरवरी, 2026 तक आगे बढ़ा दिया था। उस ऑर्डर में बड़े पैमाने पर गिनती की कोशिशों और पोलिंग स्टेशन को रैशनलाइज करने की जरूरतों का जिक्र किया गया था।