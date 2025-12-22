35,000 फीट पर ‘हेलमेट मैन ऑफ इंडिया’ को सलाम, एयर इंडिया ने राघवेंद्र कुमार को किया सम्मानित

हेलमेट मैन ऑफ इंडिया को एयर इंडिया ने बनाया खास मेहमान
सड़क सुरक्षा के योद्धा, 'हेलमेट मैन ऑफ इंडिया' के नाम से मशहूर राघवेंद्र कुमार को एयर इंडिया ने एक अनोखे अंदाज में सम्मानित किया। हैदराबाद से दिल्ली लौटते समय एयर इंडिया की फ्लाइट में 35,000 फीट की ऊंचाई पर यात्रा कर रहे राघवेंद्र को क्रू मेंबर्स ने बिजनेस क्लास में अपग्रेड किया और उनके कार्यों की सराहना की।
राघवेंद्र कुमार, जो बिहार के कैमूर जिले के रहने वाले हैं, पिछले कई वर्षों से सड़क सुरक्षा अभियान चला रहे हैं। एक करीबी दोस्त की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद उन्होंने यह मुहिम शुरू की। अब तक उन्होंने 65,000 से अधिक हेलमेट मुफ्त बांटे हैं और कई जानें बचाई हैं। वे सड़क दुर्घटनाओं को 'अदृश्य युद्ध' कहते हैं, जहां हेलमेट जीवन रक्षा का हथियार है।
फ्लाइट में इकोनॉमी क्लास की सीट पर बैठे राघवेंद्र को क्रू ने बिजनेस क्लास में आमंत्रित किया। यह सिर्फ सीट बदलाव नहीं, बल्कि उनके सड़क सुरक्षा योगदान का सम्मान था। पूरे क्रू ने उनके कार्यों को सेलिब्रेट किया और एक प्यारा नोट सौंपा। राघवेंद्र ने इसे सपने जैसा बताया – आंखें नम, दिल गर्व से भरा।
इस पल में उन्हें दिवंगत रतन टाटा की याद आई। वे बोले, "रतन टाटा सिर्फ एक नाम नहीं, भारत का अनमोल रत्न थे। उनका दिल आज भी टाटा के हर कर्मचारी में धड़कता है।" एयर इंडिया (टाटा ग्रुप का हिस्सा) के इस GESTURE ने उन्हें यह एहसास दिलाया।
राघवेंद्र ने यह अनुभव साझा करते हुए कहा, 'अच्छे कर्म जमीन तक सीमित नहीं रहते, वे आसमान तक पहुंचते हैं।' उनका संदेश: सड़क सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है।
यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहां लोग एयर इंडिया की मानवीयता और राघवेंद्र के कार्यों की तारीफ कर रहे हैं।
