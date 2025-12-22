35,000 फीट पर ‘हेलमेट मैन ऑफ इंडिया’ को सलाम, एयर इंडिया ने राघवेंद्र कुमार को किया सम्मानित

राघवेंद्र कुमार, जो बिहार के कैमूर जिले के रहने वाले हैं, पिछले कई वर्षों से सड़क सुरक्षा अभियान चला रहे हैं। एक करीबी दोस्त की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद उन्होंने यह मुहिम शुरू की। अब तक उन्होंने 65,000 से अधिक हेलमेट मुफ्त बांटे हैं और कई जानें बचाई हैं। वे सड़क दुर्घटनाओं को 'अदृश्य युद्ध' कहते हैं, जहां हेलमेट जीवन रक्षा का हथियार है।