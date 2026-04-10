पाकिस्तान में घातक हमला, बलूच समूह ने सेना के काफिले को बनाया निशाना



असल हमला तब हुआ, जब पाकिस्तानी सेना का एक काफिला इलाके से गुजर रहा था। बताया जा रहा है कि जैसे ही छह गाड़ियों का यह काफिला मशाल्लाह होटल के पास पहुंचा, पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई भी हुई और करीब 40 मिनट तक दोनों ओर से गोलियां चलती रहीं। इस दौरान सेना के एक क्वाडकॉप्टर ड्रोन को भी निशाना बनाया गया। हालांकि, इस हमले में कितने जवान हताहत हुए या कितना नुकसान हुआ, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। लेकिन स्थानीय रिपोर्ट्स में नुकसान की बात कही जा रही है। यही नहीं, हमलावरों ने इलाके में मौजूद संचार व्यवस्था को भी निशाना बनाया। शाहदाद होटल के पास एक टेलीकॉम टावर और दो निगरानी कैमरों को नुकसान पहुंचाया गया, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर असर पड़ा।