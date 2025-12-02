‘टिकट मिला विश्वास पर, एक साल में ही भागे’: AAP ने अवध ओझा पर लगाए ये गंभीर आरोप

अवध ओझा और सोमनाथ भारती (Photo-IANS)
Somnath Bharati Reaction: मशहूर यूपीएससी कोच और मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी (AAP) से इस्तीफा दे दिया है। करीब एक साल पहले ही राजनीति में कदम रखने वाले ओझा को पार्टी ने दिल्ली की जंगपुरा सीट से टिकट दिया था, लेकिन वे चुनाव हार गए थे। अब पार्टी छोड़ने के फैसले के बाद AAP उन पर हमलावर हो गई है और विश्वासघात का आरोप लगा रही है।
AAP के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती ने अवध ओझा पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें राजनीति में आने से पहले सोच लेना चाहिए था। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, “पार्टी ने मनीष सिसोदिया की पुरानी सीट पर कई योग्य कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर आपको विश्वास के साथ टिकट दिया था। हमारा यकीन था कि चुनावी नतीजे हमें अलग नहीं कर सकते। राजनीति कोई शॉर्ट-टर्म प्रोजेक्ट नहीं है। आपको आने से पहले सभी विकल्पों पर विचार कर लेना चाहिए था।”
अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए अवध ओझा ने एक्स पर लिखा, 'आदरणीय अरविंद जी, मनीष जी, संजय जी, और AAP के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं नेता, आप सभी का दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। जो प्रेम और सम्मान आपने दिया, उसका मैं सदा ऋणी रहूंगा। राजनीति से संन्यास मेरा पूरी तरह व्यक्तिगत निर्णय है। अरविंद जी, आप एक बहुत महान नेता हैं। जय हिन्द।'
अवध प्रताप ओझा देश के सबसे लोकप्रिय यूपीएससी कोचों में से एक हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के रहने वाले ओझा ने खुद यूपीएससी की तैयारी की थी, लेकिन सफलता न मिलने पर इलाहाबाद में कोचिंग पढ़ाने लगे। कोविड के दौरान अपनी अनोखी शिक्षण शैली की वजह से यूट्यूब पर वे तेजी से वायरल हो गए। लाखों छात्र उन्हें ‘सर’ और ‘मोटिवेशनल गुरु’ कहकर फॉलो करते हैं। उनकी इसी फैन फॉलोइंग की वजह से AAP ने उन्हें पार्टी में शामिल कर चुनाव लड़वाया था, लेकिन राजनीति में सफलता नहीं मिली और अब वे फिर से शिक्षण के अपने मूल क्षेत्र में लौट रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग