‘टिकट मिला विश्वास पर, एक साल में ही भागे’: AAP ने अवध ओझा पर लगाए ये गंभीर आरोप

अवध प्रताप ओझा देश के सबसे लोकप्रिय यूपीएससी कोचों में से एक हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के रहने वाले ओझा ने खुद यूपीएससी की तैयारी की थी, लेकिन सफलता न मिलने पर इलाहाबाद में कोचिंग पढ़ाने लगे। कोविड के दौरान अपनी अनोखी शिक्षण शैली की वजह से यूट्यूब पर वे तेजी से वायरल हो गए। लाखों छात्र उन्हें ‘सर’ और ‘मोटिवेशनल गुरु’ कहकर फॉलो करते हैं। उनकी इसी फैन फॉलोइंग की वजह से AAP ने उन्हें पार्टी में शामिल कर चुनाव लड़वाया था, लेकिन राजनीति में सफलता नहीं मिली और अब वे फिर से शिक्षण के अपने मूल क्षेत्र में लौट रहे हैं।