मोदी सरकार के दबाव में है सेना…कांग्रेस सांसद के बयान से छिड़ा विवाद, जानें BJP ने क्या कहा

वहीं कांग्रेस पार्टी ने अपनी सांसद रेणुका चौधरी के बयान का समर्थन किया है। कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने कहा, "यह एक बड़ा और गंभीर मामला है। जब आप सेना पर हमारे सपोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का दबाव बनाते हैं, तो यह स्वाभाविक रूप से सही नहीं है, और केंद्र सरकार की तरफ से लगातार ऐसी कार्रवाई की जा रही है। इसका मतलब है कि आप भारत के लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। सत्ता का घमंड इतना बढ़ गया है कि आप हर व्यक्ति, हर संस्था को अपने अधीन करना चाहते हैं।”