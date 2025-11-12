Axis My India: एग्जिट पोल में RJD सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन बिहार में फिर नीतीश सरकार, जानें अन्य पार्टियों का हाल

Bihar Exit Poll 2025: Axis My India ने 12 नवंबर, 2025 को एग्जिट पोल जारी कर बिहार की सियासत को गर्मा दिया है। इस एग्जिट पोल के अनुसार, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला NDA गठबंधन 243 सीटों में से 121 से 141 सीटें जीत सकता है, जबकि तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला महागठबंधन (MGB) 98 से 118 सीटों के बीच सीमित रह सकता है। हालांकि वोट शेयर के हिसाब से दोनों गठबंधनों में मामूली अंतर है। एनडीए को 43 प्रतिशत और MGB को 41 प्रतिशत मत मिलने का अनुमान लगाया गया है।