नेपाल की नदी से निकली पवित्र शिलाओं से बनेगी अयोध्या में स्थापित होने वाली राम-सीता की मूर्ति, जानिए खासियतें

Ayodhya Ram Temple: भगवान श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर में स्थापित होने वाली राम-सीता की मूर्ति नेपाल की नदी से निकाली गई पवित्र शिलाओं से बनेगी। नेपाल की नदी से 40 टन वजनी दो पवित्र शिलाओं को निकाला गया है। जिन्हें सड़क मार्ग से अयोध्या लाया जा रहा है। जानिए इनकी खासियतें।

Ayodhya Ram-Sita Statue will be carved from shaligram rock of Nepal River