Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Ayurveda Day: धनतेरस पर नहीं अब हर साल 23 सितंबर को मनाया जाएगा आयुर्वेद दिवस, जानें क्या है 2025 की थीम

Ayurveda Day: सरकार का मानना है कि आयुर्वेद दिवस के लिए एक निश्चित तारीख तय होने से इसको सार्वभौमिक कैलेंडर पर पहचान मिलेगी।

भारत

Ashib Khan

Aug 26, 2025

23 सितंबर को मनाया जाएगा आयुर्वेद दिवस (Photo-X @airnewsalerts)

Ayurveda Day: भारत सरकार ने आयुर्वेद दिवस को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब हर साल 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। हालांकि इससे पहले यह धन्वंतरि जयंती (धनतेरस) को मनाया जाता था।इसकी शुरुआत के बाद से यह पहली बार है जब आयुर्वेद दिवस मनाने के लिए एक निश्चित तिथि निर्धारित की गई है। इस साल की थीम है- लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद।

सार्वभौमिक कैलेंडर पर मिलेगी पहचान

सरकार का मानना है कि आयुर्वेद दिवस के लिए एक निश्चित तारीख तय होने से इसको सार्वभौमिक कैलेंडर पर पहचान मिलेगी। इसके साथ ही विश्व में इसका व्यापक रूप से आयोजन संभव हो सकेगा। बता दें कि 2024 में 150 से अधिक देशों ने आयुर्वेद दिवस की गतिविधियों में भाग लिया था।

ये भी पढ़ें

‘राष्ट्र के साथ राज्य का होना जरूरी नहीं’, RSS के कार्यक्रम में बोले मोहन भागवत
राष्ट्रीय
image

‘आयुर्वेद केवल स्वास्थ्य सेवा प्रणाली नहीं’

केंद्रीय आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव ने कहा- आयुर्वेद केवल एक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक विज्ञान है जो व्यक्ति और पर्यावरण के बीच सामंजस्य के सिद्धांत पर आधारित है।

वैश्विक कैलेंडर पर दी पहचान

उन्होंने आगे कहा कि 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में घोषित करके सरकार ने आयुर्वेद को एक वैश्विक कैलेंडर पहचान दी है। 2025 की थीम, "आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लैनेट", वैश्विक कल्याण और एक स्वस्थ ग्रह के लिए आयुर्वेद की पूरी क्षमता का दोहन करने के हमारे सामूहिक संकल्प को दर्शाती है।

2016 से हुआ शुरू

आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा- 2016 से आयुर्वेद दिवस की शुरुआत हुई थी। इसके बाद से यह भारत के पारंपरिक ज्ञान का जश्न मनाने वाले एक वैश्विक आंदोलन के रूप में उभरा है। पहला अखिल भारतीय एनएसएसओ सर्वेक्षण इस बात की पुष्टि करता है कि आयुर्वेद ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली उपचार प्रणाली है।

'95 प्रतिशत लोग जानते है आयुष उपचार प्रणाली के बारे में'

एक सर्वे के मुताबिक 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 95 प्रतिशत भारतीय आयुष उपचार प्रणाली के बारे में जानते हैं और औसतन एक ग्रामीण साल भर में वैकल्पिक चिकित्सा पर 472 रुपये खर्च करता है, जबकि शहरी 574 रुपये खर्च करते हैं।

ये भी पढ़ें

…40-50 साल तक रहेगी BJP की सरकार, Vote Chori के आरोपों के बीच राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Updated on:

26 Aug 2025 09:55 pm

Published on:

26 Aug 2025 09:54 pm

Hindi News / National News / Ayurveda Day: धनतेरस पर नहीं अब हर साल 23 सितंबर को मनाया जाएगा आयुर्वेद दिवस, जानें क्या है 2025 की थीम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.