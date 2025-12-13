बंगाल में ‘बाबरी मस्जिद’ को लेकर सियासी बवाल तेज, BJP ने ममता सरकार को घेरा, कहा- बांग्लादेश बनाने की साजिश चल रही

घोष ने एएनआई से बात करते हुए कहा- अगर पूरे देश में कहीं भी बाबरी मस्जिद नहीं है, तो इसे बंगाल में क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि यहां बांग्लादेश बनाने की साजिश चल रही है और यह ममता बनर्जी का तोहफा है। मस्जिद बनाना गलत नहीं है, लेकिन आप इसे बाबर के नाम पर क्यों बना रहे हैं? बाबर एक जालिम हमलावर था।