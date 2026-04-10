Babul Supriyo: ‘मेरा गाना पार्टी को पसंद नहीं था’ टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी पर रखी अपनी बात

Babul Supriyo: बंगाल चुनाव के बीच मशहूर गायक और राजनेता Babul Supriyo ने अपनी राजनीतिक पारी को लेकर एक दिलचस्प और थोड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि जब वह बीजेपी में थे, तब उनके सिंगिंग करियर पर जैसे ब्रेक लग गया था। दरअसल, अपने नए रीक्रिएटेड गाने ‘Inteha Ho Gayi Intezaar Ki’ के प्रमोशन के दौरान उन्होंने खुलकर बात की। बातचीत में उन्होंने कहा कि 2014 में राजनीति में कदम रखते समय उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि गाने-बजाने पर इस तरह की सीमाएं आ जाएंगी। बाबुल सुप्रियो ने साफ शब्दों में कहा कि उन्होंने कभी गाना नहीं छोड़ा था। उनका मानना था कि संगीत और राजनीति दोनों साथ-साथ चल सकते हैं। लेकिन हकीकत थोड़ी अलग निकली। धीरे-धीरे एक ऐसा माहौल बन गया, जहां उनका गाना गाना कम होता चला गया। क्योंकि एक पार्टी में रहते हुए आपको पार्टी के अनुसार चलना होता है।