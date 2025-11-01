Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

400 से अधिक बांग्लादेशी घुसपैठियों को बेंगलुरु में बसा दिया! कोर्ट ने कहा- इसको जमानत देने का मतलब…

बेंगलुरु की एक अदालत ने अलाउद्दीन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। उसपर 400 से अधिक बांग्लादेशी घुसपैठियों को अवैध रूप से लाने-बसाने का आरोप है।

2 min read
Google source verification

बैंगलोर

image

Mukul Kumar

Nov 01, 2025

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। फोटो- (IANS)

बेंगलुरु की एक अदालत ने अलाउद्दीन नाम के शख्स को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। उसपर 400 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों को अवैध रूप से बेंगलुरु लाने और वहां बसाने में मदद करने का आरोप है।

अलाउद्दीन बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी का रहने वाला है। 69वें अतिरिक्त शहर सिविल एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश शिरीन जावेद अंसारी ने उसके द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

कोर्ट ने कहा- जमानत देने से कानून कमजोर हो सकता है

कोर्ट ने कहा कि जमनात की याचिका दायर करने वाले शख्स पर बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से बेंगलुरु में बसाने का आरोप है।

अगर यह साबित हो जाता है, तो यह न केवल एक गंभीर वैधानिक उल्लंघन है, बल्कि राज्य की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए भी हानिकारक कृत्य है।

अदालत ने आगे कहा कि विदेशी अधिनियम की धारा 14 के तहत यह अपराध गंभीर होने के साथ गैर-जमानती है। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से कानून कमजोर हो सकता है और जांच प्रक्रिया में बाधा आ सकती है।

कोर्ट ने शीर्ष अदालत के आदेशों का दिया हवाला

अदालत ने कहा कि अब तक जो सबूत मिले हैं, वह राष्ट्रीय घुसपैठ की संभावित गतिविधियों की ओर इशारा करते हैं। याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत पर रिहा करना न्याय और देश की सुरक्षा के हितों के विरुद्ध होगा।

न्यायाधीश ने अपने आदेश में यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिन मामलों में राष्ट्रीय अखंडता, अवैध आव्रजन और सीमा पार घुसपैठ शामिल है, वहां अदालतों को अग्रिम जमानत के लिए अपने शक्तियों का प्रयोग करते समय संयम बरतना चाहिए।

आवेदक पर दो देशों का पहचान पत्र रखने का आरोप

उधर, सरकार की ओर पेश हुए वकील ने आरोपी की अर्जी पर आपत्ति भी जताई। उन्होंने कहा कि आवेदक के पास दो पहचान पत्र हैं। एक भारत में 'अलाउद्दीन बिन अब्दुल लतीफ' के नाम से जारी आधार कार्ड है।

दूसरा बांग्लादेश का पहचान पत्र है। जिसके उसका नाम 'अलाउद्दीन हौलाधर' अंकित है। इनमें जन्मतिथि और अन्य विवरण भी अलग-अलग हैं। वकील ने आगे कहा कि वह भारत में अवैध रूप से रह रहे कई बांग्लादेशी नागरिकों के संपर्क में है।

उसने बांग्लादेश से 400 से ज्यादा अवैध प्रवासियों के प्रवेश में मदद की है। अभियोजक ने दलील दी कि वह बांग्लादेश में लोगों से संपर्क करने के लिए आईएमओ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संचार अनुप्रयोगों का उपयोग कर रहा है।

अलाउद्दीन ने कहा- वह मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला है

वहीं, सरकारी वकील के दलीलों का अलाउद्दीन ने कोर्ट में विरोध भी किया। उसने दावा किया कि वह वास्तव में एक भारतीय नागरिक है। मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, लेकिन बेंगलुरु में रहता है और राजमिस्त्री का काम करता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Supreme Court

Published on:

01 Nov 2025 09:41 am

Hindi News / National News / 400 से अधिक बांग्लादेशी घुसपैठियों को बेंगलुरु में बसा दिया! कोर्ट ने कहा- इसको जमानत देने का मतलब…

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

दुलालचंद यादव हत्याकांड: दुलारचंद यादव की कैसे हुई हत्या, पढ़िए तीन FIR की तीन कहानी…

दुलारचंद यादव हत्याकांड
पटना

बिहार: ‘मोंथा’ तूफान ने चुनाव प्रचार की रफ्तार पर लगाया ब्रेक; 16 में से 14 हेलीकॉप्टरों की उड़ानें रद्द

Bijapur Naxal Encounter: नक्सलियों पर हेलीकॉप्टर से हो रही बमबारी, सामने आया VIDEO, देखें
पटना

दुलारचंद यादव हत्याकांड में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, DGP से मांगी पूरी रिपोर्ट, अबतक तीन FIR दर्ज

दुलारचंद यादव हत्याकांड
पटना

गोली लगने से नहीं हुई दुलारचंद यादव की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

दुलारचंद यादव हत्याकांड
पटना

खेसारी कौन सी नौकरी देंगे… नाचने वाला? RJD के स्टार उम्मीदवार पर तेज प्रताप यादव का तंज

Tej Pratap Yadav
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.