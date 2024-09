Bajaj Housing Finance में चूके? स्टॉक मार्केट पर अगले हफ्ता मचेगा बवाल, 14 शेयरों की लिस्टिंग और 5 नए IPO मचाएंगे धमाल

Stock Market Upcoming IPO बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने तोड़ा रिकॉर्ड (Bajaj Housing Finance IPO) बजाज हाउसिंग फाइनेंस (Bajaj HF) को 89 लाख एप्लीकेशन मिले। वहीं टाटा टेक्नोलॉजीस (Tata Technologies) के 73.5 लाख एप्लीकेशन आए थे ऐसे में BHF ने ये रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के 6,560 करोड़ रुपये के IPO पर लोगों ने 3.2 ट्रिलियन रुपये से ज्यादा की बोली लगाई है। अगले वीक की शुरुआत आर्केड डेवलपर्स (Arkade Developers IPO) और नॉर्दर्न आर्क कैपिटल (Northern Arc Capital) के IPO के साथ होगी। साथ ही बजाज हाउसिंग फाइनेंस, क्रॉस (Kross) और टॉलिन्स टायर्स (Tolins Tyres) के शेयर भी लिस्ट होंगे। बजाज हाउसिंग फाइनेंस (Bajaj HF) को 89 लाख एप्लीकेशन मिले। वहीं टाटा टेक्नोलॉजीस (Tata Technologies) के 73.5 लाख एप्लीकेशन आए थे ऐसे में BHF ने ये रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के 6,560 करोड़ रुपये के IPO पर लोगों ने 3.2 ट्रिलियन रुपये से ज्यादा की बोली लगाई है। अगले वीक की शुरुआत आर्केड डेवलपर्स (Arkade Developers IPO) और नॉर्दर्न आर्क कैपिटल (Northern Arc Capital) के IPO के साथ होगी। साथ ही बजाज हाउसिंग फाइनेंस, क्रॉस (Kross) और टॉलिन्स टायर्स (Tolins Tyres) के शेयर भी लिस्ट होंगे।

इन SME IPO की होगी लिस्टिंग एसएमई सेक्टर में अगले हफ्ते 10 IPO की लिस्टिंग होगी। इनमें ट्रैफिकोल आईटीएस टेक्नोलॉजीस (Trafiksol ITS Technologies), एक्सीलेंट वायर्स एंड पैकेजिंग (Excellent Wires and Packaging), शेयर समाधान (Share Samadhan), शुभश्री बायोफ्यूल्स एनर्जी (Shubhshree Biofuels Energy), एसपीपी पॉलिमर्स (SPP Polymers), गजानंद इंटरनेशनल (Gajanand International), आदित्य अल्ट्रा स्टील (Aditya Ultra Steel), विजन इंफ्रा इक्विपमेंट सॉल्यूशंस (Vision Infra Equipment Solutions), माई मुद्रा फिनकॉर्प (My Mudra Fincorp) और सोधानी एकेडमी ऑफ फिनटेक इनेबलर्स (Sodhani Academy of Fintech Enablers) शामिल हैं।

5 नए SME आईपीओ भी आएंगे इसके अलावा पॉपुलर फाउंडेशन (Popular Foundations), डेक्कन ट्रांसकॉन लीजिंग (Deccan Transcon Leasing) और एनविरोटेक सिस्टम्स (Envirotech Systems) का सब्सक्रिप्शन बंद हो जाएगा। SME मार्केट में अगले हफ्तेबाइकवो ग्रीनटेक (BikeWo GreenTech), एसडी रिटेल (SD Retail), पैरामाउंट स्पेशलिटी फोर्जिंग्स (Paramount Speciality Forgings), पेलाट्रो (Pelatro) और ओसेल डिवाइसेज (Osel Devices) अपने आईपीओ लेकर आने वाले हैं।

