TikTok से नहीं हटा बैन, मोदी सरकार ने कहा- जारी नहीं हुआ ऐसा कोई आदेश

भारत-चीन संबंधों में हालिया सुधार वापसी की अटकलों को और हवा दे रहा है। इस हफ्ते की शुरुआत में चीनी विदेश मंत्री वांग यी की नई दिल्ली की यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ बैठकें शामिल थीं। दोनों पक्षों ने 'स्पष्ट और रचनात्मक' बातचीत के महत्व पर जोर दिया। इस महीने के अंत में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री की चीन यात्रा बेहतर संबंधों का संकेत हो सकती है। वहीं, 24 दौर की बातचीत के बाद गलवान और अन्य इलाकों में चीनी सेना पीछे हटी हैं। इससे सीमा पर भी तनाव कम हुआ है। दोनों देशों ने सीमा व्यापार और उड़ानों को फिर से शुरू करने पर सहमति जताई है। इन कूटनीतिक प्रगतियों ने TikTok और AliExpress जैसे चीनी प्लेटफॉर्म की वापसी की अटकलों को हवा दी।