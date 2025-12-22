“आज दीपू, कल कौन ?” बांग्लादेश में हिंदू मजदूर को जिंदा जलाने पर भारत में फूटा ज्वालामुखी

Bangladesh Hindu Lynchings: बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की आग थमने का नाम नहीं ले रही है। हाल ही में एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास (Dipu Chandra Das) की बर्बरता से की गई हत्या (Bangladesh Hindu Murder) से भारत में भारी आक्रोश पैदा हो गया है। इस मामले में सोमवार को कोलकाता से लेकर असम की गलियों तक विरोध की गूंज सुनाई दी। राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन और साधु-संत एकजुट होकर इस अन्याय के खिलाफ न्याय की मांग कर रहे हैं। यह घटना 18 दिसंबर की है। बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले के भालुका इलाके में दीपू चंद्र दास नामक एक कपड़ा मजदूर को निशाना बनाया गया। भीड़ ने उन पर धर्म का अपमान करने का निराधार आरोप लगाया और इसके बाद उन्हें पीट-पीट कर अधमरा कर दिया गया (Bangladesh Hindu Lynchings)। क्रूरता की हदें तब पार हो गईं, जब उन्हें जिंदा जला दिया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भारतीय जनमानस में गहरा दुख और गुस्सा देखा जा रहा है।