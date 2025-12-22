पाकिस्तान नहीं! ये देश है भारत का असली दुश्मन, सामने दोस्ती-पीछे से कर राह वार

Geopolitical Tension: भारत और बांग्लादेश के बीच वर्षों पुराने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध (Radicalization in Bangladesh)अब एक बेहद संवेदनशील और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गए हैं। हालिया घटनाओं ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बांग्लादेश अब भारत के लिए पाकिस्तान से भी बड़ी सुरक्षा चुनौती (India-Bangladesh Borders) बन रहा है। "दोस्ती का चोला और पीठ में छुरा" वाली कहावत आज के बांग्लादेशी परिदृश्य पर सटीक बैठती हुई नजर आ रही है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां अब बांग्लादेश को पाकिस्तान के समान ही खतरनाक मानने लगी हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है बांग्लादेश में बढ़ती कट्टरपंथी ताकतों की सक्रियता। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से वहां कट्टरपंथी समूह जैसे 'इंकलाब मंच' और 'हिफ़ाज़त-ए-इस्लाम' का दबदबा बढ़ा है। ये संगठन न केवल भारत विरोधी जहर उगल रहे हैं, बल्कि सीधे तौर पर भारत की अखंडता को चुनौती दे रहे हैं।