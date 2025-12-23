23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बांग्लादेश में NCP नेता को गोली मारने के मामले में एक महिला गिरफ्तार, पार्टी के साथ ही कर रही थी काम

Bangladesh Violence: बांग्लादेश में सोमवार को छात्र नेता मोहम्मद मोतालेब सिकदर को गोली मारी गई थी। इस मामले में अब पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। इसी महिला के घर में सिकदर को गोली मारी गई थी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Dec 23, 2025

NCP leader Mohammad Motaleb Sikdar

एनसीपी नेता मोहम्मद मोतालेब सिकदर (फोटो- ममता पैन्यूली काले एक्स पोस्ट)

Bangladesh Violence: बांग्लादेश में नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) के छात्र नेता मोहम्मद मोतालेब सिकदर को गोली मारने के मामले में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। स्थानीय मीडिया ने एक सरकारी अधिकारी के हवाले से मंगलवार को यह जानकारी दी है। सिकदर NCP के खुलना डिवीजन के प्रमुख है और 'NCP श्रमिक शक्ति नामक संघ के मुख्य आयोजक हैं। अज्ञात बदमाशों ने सोमवार को खुलना शहर के सोनाडांगा इलाके में स्थित सिकदर के घर में घुसकर उसे गोली मार दी थी।

उस्मान हादी की मौत के बाद सिकदर को मारी गई गोली

ढाका में 12 दिसंबर को कट्टरपंथी इस्लामी नेता शरीफ उस्मान हादी को गोली लगने की घटना के कुछ ही दिनों बाद सिकदर को गोली लगने का यह मामला सामने आया है। इस मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सोमवार रात शहर के सदर थाना क्षेत्र से एक महिला को हिरासत में लिया है। खुलना मेट्रोपॉलिटन के डिटेक्टिव डिवीजन के अधिकारी तैमूर इस्लाम ने इस महिला की गिरफ्तारी की पुष्टि की है।

तनिमा के रूप में हुई गिरफ्तार की गई महिला की पहचान

गिरफ्तार की गई महिला की पहचान तनिमा (उर्फ तन्वी) के रूप में हुई है। हालांकि पुलिस ने अभी तनिमा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है। बांग्लादेश के मशहूर अखबार प्रथम आलो ने कई स्थानीय सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि तनिमा NCP की युवा विंग की खुलना डिवीजन की संयुक्त सदस्य सचिव के तौर पर काम करती है। खबरों के मुताबिक, सिकदर को सोनाडांगा इलाके में स्थित तनिमा के किराए के घर में ही गोली मारी गई थी।

सिकदर ने पुलिस पूछताछ के दौरान बोला झूठ

हमलावरों ने सीधे सिकदर के सिर पर गोली मारी जो कि उसके कान के आर-पार निकल गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे बचाया और तुरंत अस्पताल पहुंचाया। सिकदर के सिर पर गोली नहीं लगी जिसके चलते उसकी जान बच गई। पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में यह मामला आपसी विवाद का लग रहा है। शिकदर ने पहले पुलिस से झूठ बोला कि हमलावरों ने उसे सड़क पर गोली मारी। वे मोटरसाइकिल से आए और गोली मार कर फरार हो गए।

घटनास्थल पर फैला था बहुत सारा ड्रग्स

हालांकि बाद में जांच में सामने आया कि सिकदर को घर के अंदर गोली लगी थी। खुलना मेट्रोपॉलिटन पुलिस के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने बताया कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचे तो वहां जगह-जगह पर खून के धब्बे पड़े थे। इस्लाम ने कहा, जब हम घर में घुसे तब वहां चारों तरफ बहुत सारा ड्रग्स फैला हुआ था।

आपसी विवाद के बाद चली गोली

इसके अलावा विदेशी शराब की बोतलें और याबा (एक तरह का नशा) पीने का सामान के साथ-साथ गोली का खोखा भी वहां पड़ा था। इस्लाम ने आगे कहा कि हमने इस बात की पुष्टि की है घटनास्थल पर मौजूद लोगों के बीच आपसी विवाद होने के बाद ही गोली चलाई गई थी। फिलहाल पुलिस उन लोगों की तलाश कर रही है जो घटना के समय वहां मौजूद थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

23 Dec 2025 04:14 pm

Hindi News / National News / बांग्लादेश में NCP नेता को गोली मारने के मामले में एक महिला गिरफ्तार, पार्टी के साथ ही कर रही थी काम

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.