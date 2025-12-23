बांग्लादेश में NCP नेता को गोली मारने के मामले में एक महिला गिरफ्तार, पार्टी के साथ ही कर रही थी काम

Bangladesh Violence: बांग्लादेश में नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) के छात्र नेता मोहम्मद मोतालेब सिकदर को गोली मारने के मामले में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। स्थानीय मीडिया ने एक सरकारी अधिकारी के हवाले से मंगलवार को यह जानकारी दी है। सिकदर NCP के खुलना डिवीजन के प्रमुख है और 'NCP श्रमिक शक्ति नामक संघ के मुख्य आयोजक हैं। अज्ञात बदमाशों ने सोमवार को खुलना शहर के सोनाडांगा इलाके में स्थित सिकदर के घर में घुसकर उसे गोली मार दी थी।