Bank Holiday: 5 से 9 नवंबर तक लगातार 5 दिन बैंक रहेंगे बंद, जानें कहां-कहां पड़ेगी छुट्टी

RBI Bank Holiday: आरबीआई (RBI) के अनुसार, 5 से 9 नवंबर 2025 तक देश के अधिकांश बैंकों में लगातार 5 दिनों की छुट्टियाँ रहेंगी। ये अवकाश गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, नोंगक्रेम नृत्य, वांगाला उत्सव और कनकदास जयंती जैसे पर्वों के कारण हैं, जो विभिन्न राज्यों में अलग-अलग तारीखों पर मनाए जाते हैं। 9 नवंबर को रविवार होने से साप्ताहिक अवकाश भी इसमें जुड़ जाएगा। पूरे नवंबर माह में कुल 11 बैंक छुट्टियाँ हैं, जिनमें वीकेंड भी शामिल हैं।
|तारीख
|शहर/क्षेत्र
|अवकाश का कारण
|5 नवंबर
|ऐझॉल, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, रायपुर, रांची, शिमला, श्रीनगर
|गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, राहस पूर्णिमा
|6 नवंबर
|शिलांग (मेघालय)
|नोंगक्रेम नृत्य
|7 नवंबर
|शिलांग (मेघालय)
|वांगाला फेस्टिवल
|8 नवंबर
|बेंगलुरु (कर्नाटक)
|कनकदास जयंती + दूसरा शनिवार
|9 नवंबर
|पूरे भारत में
|रविवार (साप्ताहिक अवकाश)
सभी सार्वजनिक छुट्टियों में बैंक बंद नहीं होते हैं, ये राज्य और शहर पर निर्भर करती हैं। बैंक शाखाएँ बंद रहेंगी, लेकिन यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग, एनईएफटी/आरटीजीएस और एटीएम चालू रहेंगे।
