इस हफ्ते यहां 4 दिन बंद रहेंगे बैंक, आज ही निपटा लें जरूरी काम

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी छुट्टियों की सूची के अनुसार इस हफ्ते देश के ज्यादातर बैंकों में सात में से चार दिन की छुट्टी रहने वाली है। बैंकों की छुट्टियां स्थानीय त्योहारों, समारोहों, या खास आयोजनों के आधार पर RBI तय करता है। यह छुट्टियां SBI, PNB, ICICI और HDFC समेत सभी अन्य बैंकों पर लागू होती है। इस हफ्ते 8 से 14 दिसंबर तक शनिवार और रविवार के अलावा कुछ राज्यों में स्थानीय त्योहारों के चलते दो दिन की अतिरिक्त छुट्टी रहने वाली है। आइए जानते हैं ये छुट्टियां किस राज्य में कब- कब होगी।