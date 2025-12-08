8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

इस हफ्ते यहां 4 दिन बंद रहेंगे बैंक, आज ही निपटा लें जरूरी काम

इस सप्ताह 8 से 14 दिसंबर के बीच केरल और मेघालय में स्थानीय त्योहारों और सप्ताहांत के चलते चार दिन बैंक बंद रहेंगे, जबकि पूरे देश में दूसरे शनिवार और रविवार की वजह से 13 और 14 दिसंबर को लगातार दो दिन बैंकों में अवकाश रहेगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Dec 08, 2025

Bank Holiday this week

इस सप्ताह बैंकों की छु्ट्टी (प्रतीकात्मक तस्वीर)

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी छुट्टियों की सूची के अनुसार इस हफ्ते देश के ज्यादातर बैंकों में सात में से चार दिन की छुट्टी रहने वाली है। बैंकों की छुट्टियां स्थानीय त्योहारों, समारोहों, या खास आयोजनों के आधार पर RBI तय करता है। यह छुट्टियां SBI, PNB, ICICI और HDFC समेत सभी अन्य बैंकों पर लागू होती है। इस हफ्ते 8 से 14 दिसंबर तक शनिवार और रविवार के अलावा कुछ राज्यों में स्थानीय त्योहारों के चलते दो दिन की अतिरिक्त छुट्टी रहने वाली है। आइए जानते हैं ये छुट्टियां किस राज्य में कब- कब होगी।

9 दिसंबर को बैंक की छुट्टी

केरल राज्य में लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन्स के आम चुनावों के चलते मंगलवार, 9 दिसंबर को बैंक बंद रहने वाले हैं। इसके चलते राज्य के कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में इस दिन बैंक बंद रहेंगे जबकि देश के अन्य हिस्सों में बैंक खुले रहेंगे।

12 दिसंबर को बैंक रहेंगे बंद

मेघालय में पा तोगन नेंगमिंजा संगमा की पुण्यतिथि के चलते 12 दिसंबर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस दिन राज्य के स्कूल, कॉलेज और अन्य सरकारी संस्थानों के साथ-साथ बैंक भी बंद रहने वाले हैं। पा तोगन नेंगमिंजा संगमा गारो जनजाति के एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने 1872 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष करते हुए शहादत प्राप्त की थी। उन्हें सम्मान देने के लिए हर साल 12 दिसंबर को मेघालय में राजकीय अवकाश रहता है। हालांकि देश के बाकी हिस्सों में 12 तारीख को बैंक खुले रहेंगे।

13 दिसंबर को पूरे देश में बैंक बंद

13 दिसंबर को देश के सभी बैंकों में अवकाश रहने वाला है। इसकी वजह यह है कि इस दिन महीने का दूसरा शनिवार है और RBI के नियमों के अनुसार, हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं। वहीं महीने के पहले, तीसरे और पांचवें शनिवार को बैंक खुले रहते हैं।

14 दिसंबर को रविवार का अवकाश

14 दिसंबर को रविवार होने के चलते देशभर के राज्यों में बैंकों की छुट्टी रहने वाली है। 13 तारीख को महीने का दूसरा शनिवार होने के चलते बैंक बंद रहेंगे और 14 को रविवार का अवकाश रहेगा। ऐसे में लगातार दो दिनों के लिए देश के सभी बैंकों में छुट्टी रहने वाली है।

जल्द कर लें बैंक के काम

इस तरह स्थानीय त्योहारों और शनिवार रविवार होने के चलते इस हफ्ते केरल और मेघालय में चार दिन बैंकों की छुट्टी रहेगी और देश के बाकी हिस्सों में दो दिन बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में अगर आपका बैंक में कोई आवश्यक काम अधूरा रह रहा है तो उसे जल्द से जल्द पूरा कर लें, नहीं तो आपको छुट्टी के बाद बैंक के खुलने तक इंतजार करना होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

08 Dec 2025 10:43 am

Published on:

08 Dec 2025 10:37 am

Hindi News / National News / इस हफ्ते यहां 4 दिन बंद रहेंगे बैंक, आज ही निपटा लें जरूरी काम

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.