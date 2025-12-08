इस हफ्ते यहां 4 दिन बंद रहेंगे बैंक, आज ही निपटा लें जरूरी काम

इस सप्ताह बैंकों की छु्ट्टी (प्रतीकात्मक तस्वीर)
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी छुट्टियों की सूची के अनुसार इस हफ्ते देश के ज्यादातर बैंकों में सात में से चार दिन की छुट्टी रहने वाली है। बैंकों की छुट्टियां स्थानीय त्योहारों, समारोहों, या खास आयोजनों के आधार पर RBI तय करता है। यह छुट्टियां SBI, PNB, ICICI और HDFC समेत सभी अन्य बैंकों पर लागू होती है। इस हफ्ते 8 से 14 दिसंबर तक शनिवार और रविवार के अलावा कुछ राज्यों में स्थानीय त्योहारों के चलते दो दिन की अतिरिक्त छुट्टी रहने वाली है। आइए जानते हैं ये छुट्टियां किस राज्य में कब- कब होगी।
केरल राज्य में लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन्स के आम चुनावों के चलते मंगलवार, 9 दिसंबर को बैंक बंद रहने वाले हैं। इसके चलते राज्य के कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में इस दिन बैंक बंद रहेंगे जबकि देश के अन्य हिस्सों में बैंक खुले रहेंगे।
मेघालय में पा तोगन नेंगमिंजा संगमा की पुण्यतिथि के चलते 12 दिसंबर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस दिन राज्य के स्कूल, कॉलेज और अन्य सरकारी संस्थानों के साथ-साथ बैंक भी बंद रहने वाले हैं। पा तोगन नेंगमिंजा संगमा गारो जनजाति के एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने 1872 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष करते हुए शहादत प्राप्त की थी। उन्हें सम्मान देने के लिए हर साल 12 दिसंबर को मेघालय में राजकीय अवकाश रहता है। हालांकि देश के बाकी हिस्सों में 12 तारीख को बैंक खुले रहेंगे।
13 दिसंबर को देश के सभी बैंकों में अवकाश रहने वाला है। इसकी वजह यह है कि इस दिन महीने का दूसरा शनिवार है और RBI के नियमों के अनुसार, हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं। वहीं महीने के पहले, तीसरे और पांचवें शनिवार को बैंक खुले रहते हैं।
14 दिसंबर को रविवार होने के चलते देशभर के राज्यों में बैंकों की छुट्टी रहने वाली है। 13 तारीख को महीने का दूसरा शनिवार होने के चलते बैंक बंद रहेंगे और 14 को रविवार का अवकाश रहेगा। ऐसे में लगातार दो दिनों के लिए देश के सभी बैंकों में छुट्टी रहने वाली है।
इस तरह स्थानीय त्योहारों और शनिवार रविवार होने के चलते इस हफ्ते केरल और मेघालय में चार दिन बैंकों की छुट्टी रहेगी और देश के बाकी हिस्सों में दो दिन बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में अगर आपका बैंक में कोई आवश्यक काम अधूरा रह रहा है तो उसे जल्द से जल्द पूरा कर लें, नहीं तो आपको छुट्टी के बाद बैंक के खुलने तक इंतजार करना होगा।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग