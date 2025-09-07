Patrika LogoSwitch to English

Bank Holiday: सोमवार को बंद रहेंगे बैंक, जानें RBI ने क्यों दी 8 सितंबर की छुट्टी

Bank Holiday: 8 सितंबर 2025 को मुंबई में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। यह अवकाश पहले 5 सितंबर 2025 को घोषित ईद-ए-मिलाद (मिलाद-उन-नबी) के लिए निर्धारित था, लेकिन इसे बदलकर 8 सितंबर कर दिया गया है।

भारत

Ashib Khan

Sep 07, 2025

Bank Holiday
सोमवार को मुंबई में बैंकों की रहेगी छुट्टी

Bank Holiday: यदि आप सोमवार को बैंक से संबंधित काम करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार यानी 8 सितंबर को अवकाश घोषित किया है। लेकिन देश के सभी राज्यों में सोमवार को बैंकों की छुट्टी नहीं रहेगी। इसलिए पहले यह जानना जरूरी है कि क्या आपके शहर में कल बैंकों की छुट्टी रहेगी या नहीं।

मुंबई में बैंकों की रहेगी छुट्टी

बता दें कि 8 सितंबर 2025 को मुंबई में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। यह अवकाश पहले 5 सितंबर 2025 को घोषित ईद-ए-मिलाद (मिलाद-उन-नबी) के लिए निर्धारित था, लेकिन इसे बदलकर 8 सितंबर कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी थी। ऐसे में सोमवार को सिर्फ मुंबई में बैंकों की छुट्टी रहेगी और देश के अन्य शहरों में बैंक खुले रहेंगे। 

क्या शेयर बाजार की भी रहेगी छुट्टी

8 सितंबर की छुट्टी के ऐलान के साथ अब सवाल उठता है कि क्या सोमवार को BSE और NSE बंद रहेंगे या नहीं? बता दें कि सोमवार को शेयर बाजार पूरी तरह से खुले रहेंगे। BSE की छुट्टियों की सूची के मुताबिक सितंबर माह में किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग छुट्टी नहीं है। 

इस हफ्ते किस-किस दिन बंद रहेंगे बैंक

बता दें कि इस हफ्ते तीन दिन बैंकों की अलग-अलग जगहों पर अवकाश रहेगा। 12 सितंबर को ईद-ए-मिलाद-उल-नबी के बाद आने वाले शुक्रवार के उपलक्ष्य में, जम्मू और श्रीनगर के सभी बैंक बंद रहेंगे। 13 सितंबर को महीने का दूसरा शनिवार होने के कारण बैंकों की छुट्टी रहेगी। वहीं 14 सितंबर को रविवार के कारण अवकाश रहेगा। 

क्या-क्या चालू रहेंगे

सोमवार को बैंकों की छुट्टी रहने के कारण डिजिटल बैंकिंग सेवाएं- जैसे नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम, सामान्य रूप से कार्य करेंगी। बता दें कि बैंकों की सभी सालाना छुट्टियां, भारतीय रिजर्व बैंक परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रावधानों के तहत तय करता है।

