Bank Holiday: सोमवार को बंद रहेंगे बैंक, जानें RBI ने क्यों दी 8 सितंबर की छुट्टी

बता दें कि 8 सितंबर 2025 को मुंबई में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। यह अवकाश पहले 5 सितंबर 2025 को घोषित ईद-ए-मिलाद (मिलाद-उन-नबी) के लिए निर्धारित था, लेकिन इसे बदलकर 8 सितंबर कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी थी। ऐसे में सोमवार को सिर्फ मुंबई में बैंकों की छुट्टी रहेगी और देश के अन्य शहरों में बैंक खुले रहेंगे।