Bank Holiday: छठ पूजा पर कहां-कहां बैंकों की रहेगी छुट्टी, देखें लिस्ट

Bank Holiday: भारत का अक्टूबर महीना त्योहारों की बहार लेकर आया है। दिवाली की चमक-दमक के बाद अब छठ पूजा का पावन पर्व शुरू हो चुका है। छठ महापर्व, जो सूर्य देवता और छठी माई की आराधना के लिए जाना जाता है। छठ पूजा के दौरान बैंक से जुड़े काम करने वाले लोग थोड़े सतर्क हो जाते हैं। RBI द्वारा जारी छुट्टियों की सूची के अनुसार कई राज्यों में 27 और 28 अक्टूबर को बैंकों की छुट्टी रहेगी। यदि आपका बैंक से संबंधित कोई काम करना चाहते है तो पहले से ही योजना बना लें।