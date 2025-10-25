Bank Holiday: छठ पूजा पर कहां-कहां बैंकों की रहेगी छुट्टी, देखें लिस्ट

छठ पूजा पर बैंकों का रहेगा अवकाश (File Photo)
Bank Holiday: भारत का अक्टूबर महीना त्योहारों की बहार लेकर आया है। दिवाली की चमक-दमक के बाद अब छठ पूजा का पावन पर्व शुरू हो चुका है। छठ महापर्व, जो सूर्य देवता और छठी माई की आराधना के लिए जाना जाता है। छठ पूजा के दौरान बैंक से जुड़े काम करने वाले लोग थोड़े सतर्क हो जाते हैं। RBI द्वारा जारी छुट्टियों की सूची के अनुसार कई राज्यों में 27 और 28 अक्टूबर को बैंकों की छुट्टी रहेगी। यदि आपका बैंक से संबंधित कोई काम करना चाहते है तो पहले से ही योजना बना लें।
बता दें कि RBI ने अक्टूबर 2025 की बैंक हॉलिडे की लिस्ट पहले ही जारी कर दी है। इमसें बताया गया है कि किस राज्य में बैंकों की छुट्टी कब रहेगी। आइए जानते है…
बता दें कि छठ पूजा के दौरान संबंधित राज्यों में ही बैंकों की छुट्टी रहेगी। देश के अन्य जगहों पर बैंकों में सामान्य रूप से काम जारी रहेगा।
दरअसल, बिहार और झारखंड में बैंकों की चार दिन लगातार छुट्टी रहेगी। 25 अक्टूबर को महीने का चौथा शनिवार और 26 अक्टूबर को रविवार होने के चलते बैंकों की छुट्टी रहेगी। इसके अलावा 27 और 28 अक्टूबर को छठ पूजा की छुट्टी रहने के चलते बैंकों का अवकाश रहेगा।
31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में गुजरात में बैंकों की छुट्टी रहेगी। बता दें कि अक्टूबर 2025 में त्योहारों और वीकेंड के कारण देशभर में कुल 21 बैंक हॉलिडे हैं।
बैंकों की छुट्टी के दौरान ऑनलाइन बैंकिंग, एटीएम, मोबाइल ऐप और यूपीआई के माध्यम से धन हस्तांतरण, बिल भुगतान की सेवाएं चालू रहेंगी।
