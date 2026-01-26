27 जनवरी को बैंक बंद रहेंगे या खुलेंगे? ब्रांच जाने से पहले चैक कर लें लिस्ट

27 जनवरी 2026 को देशभर में बैंक शाखाएं बंद रहने की संभावना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने इस दिन कोई सरकारी अवकाश घोषित नहीं किया है, लेकिन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। इससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और कुछ पुराने निजी बैंकों की शाखाएं प्रभावित होंगी, जिससे ग्राहकों को लेन-देन में परेशानी हो सकती है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के कारण पहले से ही सभी बैंक बंद हैं, ऐसे में यह लगातार दूसरा दिन होगा जब बैंकिंग सेवाएं ठप रहेंगी।