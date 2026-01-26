26 जनवरी 2026,

सोमवार

27 जनवरी को बैंक बंद रहेंगे या खुलेंगे? ब्रांच जाने से पहले चैक कर लें लिस्ट

Bank Holidays: गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) के ठीक अगले दिन, यानी 27 जनवरी 2026 को भी देश के कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। हालांकि, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और ATM सेवाएं सामान्य रूप से काम करती रहेंगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Jan 26, 2026

Bank Holidays

बैंक

Bank Holidays: आज 26 जनवरी के मौके पर देशभर में सभी बैंक बंद रहे। इस वजह से कई लोगों को बैंक से जुड़े जरूर काम अटक गए। अगर आप 27 जनवरी को बैंक जाकर अपना कार्य निपटना चाहते है तो रूक जाइये। मंगलवार को भी बैंक नहीं खुलने वाले है। बैंक बंद रहने के कारण शाखाओं में किसी तरह का लेनदेन नहीं हो पाएंगा। आइए जानते है कि 27 जनवरी को बैंक क्यों बंद रहेंगे।

27 जनवरी को बैंक बंद

27 जनवरी 2026 को देशभर में बैंक शाखाएं बंद रहने की संभावना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने इस दिन कोई सरकारी अवकाश घोषित नहीं किया है, लेकिन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। इससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और कुछ पुराने निजी बैंकों की शाखाएं प्रभावित होंगी, जिससे ग्राहकों को लेन-देन में परेशानी हो सकती है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के कारण पहले से ही सभी बैंक बंद हैं, ऐसे में यह लगातार दूसरा दिन होगा जब बैंकिंग सेवाएं ठप रहेंगी।

हड़ताल का मुख्य कारण

UFBU, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और कुछ निजी बैंकों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है, ने हड़ताल की वजह कर्मचारियों की कामकाजी व्यवस्था बताई है। यूनियनों की प्रमुख मांग है कि बैंक कर्मचारियों को हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम करना चाहिए, यानी शनिवार और रविवार दोनों दिन छुट्टी मिले। वर्तमान में कर्मचारी कभी 5 तो कभी 6 दिन काम करते हैं। रविवार को साप्ताहिक छुट्टी मिलती है, जबकि दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक अवकाश रहता है।

40 मिनट अतिरिक्त काम करने को तैयार

यूनियनों का प्रस्ताव है कि कर्मचारी सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना 40 मिनट अतिरिक्त काम करने को तैयार हैं, बदले में सभी शनिवार को छुट्टी मिलनी चाहिए। यह लंबे समय से चली आ रही मांग है, जिस पर बातचीत विफल होने के बाद हड़ताल का फैसला लिया गया। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह हड़ताल बैंक कर्मचारियों के वर्क-लाइफ बैलेंस और बेहतर कार्य परिस्थितियों से जुड़ी है।

किन बैंकों पर असर?

हड़ताल मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (जैसे SBI, PNB, Canara Bank आदि) और कुछ पुराने निजी बैंकों (जैसे Axis, HDFC के कुछ ब्रांच) को प्रभावित करेगी। निजी क्षेत्र के नए बैंक और डिजिटल बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से चल सकती हैं। RBI की हॉलिडे लिस्ट में 27 जनवरी कोई छुट्टी नहीं है, लेकिन हड़ताल से शाखाओं में कोई लेन-देन नहीं होगा। ATM, UPI, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल ऐप्स के जरिए डिजिटल ट्रांजेक्शन संभव रहेंगे, लेकिन कैश जमा/निकासी, चेक क्लियरिंग, लोन/फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे शाखा-आधारित काम प्रभावित होंगे।

Dr Armida Fernandez Padma Shri

Updated on:

26 Jan 2026 07:50 pm

Published on:

26 Jan 2026 07:35 pm

Hindi News / National News / 27 जनवरी को बैंक बंद रहेंगे या खुलेंगे? ब्रांच जाने से पहले चैक कर लें लिस्ट

