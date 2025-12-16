New Year से पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी नेटवर्क का किया भंडाफोड़, 12 को दबोचा

बता दें कि मामला उन विश्वसनीय खुफिया जानकारियों से जुड़ा है, जिनमें सामने आया है कि जम्मू-कश्मीर में कुछ व्यक्ति मास मीडिया, सोशल मीडिया, मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण से जुड़े मंचों का दुरुपयोग कर रहे थे। अधिकारियों के मुताबिक, इन मंचों की आड़ में वे ऐसी गतिविधियां चला रहे थे, जो भारत की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर रूप से घातक थीं।