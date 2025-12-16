16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

राष्ट्रीय

New Year से पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी नेटवर्क का किया भंडाफोड़, 12 को दबोचा

नए साल से पहले जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन के दौरान 12 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे पूछताछ जारी है।

जम्मू

image

Ashib Khan

Dec 16, 2025

Jammu and Kashmir Police, Terror network busted, Terror module exposed, Pre-New Year security operation,

जम्मू कश्मीर पुलिस ने चलाया सर्च अभियान (Photo-IANS)

Terror Network Busted: नए साल से पहले जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मंगलवार को कई इलाकों में छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान एक आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया गया है। ऑपरेशन के दौरान 12 संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। इस बात की जानकारी अधिकारियों ने दी है।

क्या बोले अधिकारी?

अधिकारियों के अनुसार, काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर (CIK) ने कश्मीर घाटी के कई जिलों में एक साथ समन्वित तलाशी अभियान चलाया। इस कार्रवाई में सामाजिक बदलाव की आवाज बनने का दिखावा कर रहे आतंकी समर्थक नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ।

अधिकारियों के अनुसार, यह तलाशी अभियान वर्ष 2023 में सीआईके श्रीनगर थाने में दर्ज एक मामले के सिलसिले में चलाया गया। यह मामला भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत दर्ज है।

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि मामला उन विश्वसनीय खुफिया जानकारियों से जुड़ा है, जिनमें सामने आया है कि जम्मू-कश्मीर में कुछ व्यक्ति मास मीडिया, सोशल मीडिया, मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण से जुड़े मंचों का दुरुपयोग कर रहे थे। अधिकारियों के मुताबिक, इन मंचों की आड़ में वे ऐसी गतिविधियां चला रहे थे, जो भारत की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर रूप से घातक थीं।

एक अधिकारी ने बताया कि गुप्त स्तर पर की गई जांच में इन लोगों के अलगाववादी संगठनों और प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से संदिग्ध संबंध भी सामने आए हैं।

‘आतंकी हैंडलरों के संपर्क में थे’

जांच के दौरान यह भी खुलासा हुआ कि इनमें से कुछ लोग एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन ऐप्स के जरिए पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी हैंडलरों के संपर्क में थे।

अधिकारी ने बताया कि ये लोग झूठे नैरेटिव फैलाने, आतंकवादियों और आतंकवाद को महिमामंडित करने, भोले-भाले युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलने और जम्मू-कश्मीर में सार्वजनिक शांति एवं कानून-व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से बिगाड़ने की साजिश में सक्रिय रूप से शामिल होने के संदेह में हैं।

12 स्थानों पर चलाया अभियान

इन इनपुट्स के आधार पर श्रीनगर, बारामुला, अनंतनाग, पुलवामा, कुपवाड़ा, बडगाम और शोपियां में कुल 12 स्थानों की पहचान कर तलाशी अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई के दौरान 12 संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया।

16 Dec 2025 09:14 pm

