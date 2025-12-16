जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षाबलों का ऑपरेशन, आतंकियों से मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी शहीद

भारतीय सुरक्षा बल, प्रतीकात्मक तस्वीर- (FilePhoto/ANI)
Encounter between security forces and terrorists in Udhampur of J&K: जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के उधमपुर जिले में सोमवार की शाम सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया है, जबकि एक आतंकी के घायल होने की ख़बर है।
सुरक्षाबलों के मुताबिक, उधमपुर के मजालता क्षेत्र के सोआन गांव में पाकिस्तान के आतंकी संगठन श-ए-मोहम्मद (JeM) से जुड़े तीन आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिली। इसके बाद सुरक्षाबलों की ओर से तलाशी अभियान शुरू किया गया।
जम्मू के पुलिस महानिरीक्षक (IGP) भीम सेन टूटी ने बताया कि पुलिस के विशेष अभियान समूह (SOG) की टीम ने आतंकवादियों को घेर लिया। शुरुआती फायरिंग में पुलिस का एक जवान घायल हो गया। इलाज के दौरान घायल जवान की मौत हो गई।
वहीं शुरुआती मुठभेड़ में एक आतंकी के घायल होने की ख़बर है। दुर्गम इलाके की वजह से रात में सुरक्षाबलों की ओर से ऑपरेशन रोक दिया गया है। सुरक्षाबलों की ओर से मंगलवार सुबह फिर ऑपरेशन शुरू किया जाएगा।
सुरक्षाबलों की ओर से इलाके की घेरांबदी कर दी गई है। आतंकवादियों को भागने से रोकने के लिए भागने के सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। अधिकारियों की ओर से बताया गया है कि इलाके की मजबूत घेराबंदी करने और आतंकियों को मार गिराने के लिए अतिरिक्त फोर्स भेजी गई है।
