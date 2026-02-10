10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

ओम बिरला से पहले राज्यसभा में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष लेकर आई थी अविश्वास प्रस्ताव

Om Birla No-confidence motion: संसद में गतिरोध जारी है। विपक्ष लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। एक पहले उच्च सदन में सभापति के खिलाफ भी विपक्षी नेता अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Feb 10, 2026

ओम बिरला और जगदीप धनखड़ (फोटो-IANS)

Om Birla No-confidence motion: संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में हंगामा जारी है। सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी पार्टियां लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने न देने के मामले के मुद्दे पर स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। विपक्षी नेता आज लोकसभा सचिवालय को 118 सांसदों द्वारा हस्ताक्षर किया गया नोटिस सौंपा गया। एक साल पहले उच्च सदन यानी राज्यसभा में विपक्षी नेता तत्कालीन सभापति व पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। लेकिन, प्रस्ताव को उप सभापति हरिवंश ने खारिज कर दिया गया था।

विपक्ष क्यों लेकर आई थी अविश्वास प्रस्ताव

साल 2024 में संसद के शीताकालीन सत्र के दौरान विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा के तत्कालीन सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। प्रस्ताव को लेकर विपक्षी नेताओं ने राज्यसभा के जनरल सेक्रेटरी पीसी मोदी को धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भी दिया था। उन्होंने धनखड़ पर आरोप लगाया था कि वह उच्च सदन में विपक्षी सांसदों के साथ स्कूल के प्रिंसिपल के जैसा व्यवहार करते हैं। कई बार विपक्षी सांसदों के साथ उनका बर्ताव बेहद बुरा होता है। वह सांसदों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विपक्षी नेताओं ने कहा कि अगर विपक्ष का सांसद 5 मिनट भाषण दे तो सभापति उस पर 10 मिनट तक टिप्पणी करते हैं। धनखड़ सदन के भीतर विपक्ष के नेताओं को चेयर के विरोधी के तौर पर देखते हैं। इसलिए हम उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने को मजूबर हुए। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने कहा कि आमतौर पर विपक्ष उच्च सदन के सभापति से प्रोटेक्शन मांगता है, यदि सभापति ही प्रधानमंत्री और सत्ता पक्षा का गुणगान करेंगे तो विपक्ष की कौन सुनेगा।

ओम बिरला के मामले में क्या हुआ?

संविधान के अनुच्छेद 94 (सी) के तहत विपक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है। विपक्ष के कुल 118 सांसदों ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। ओम बिरला को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि स्पीकर साहब का खुद निरादर किया गया है। स्पीकर साहब पर दबाव है कि उनको खुद बयान देना पड़ रहा है जो सही नहीं है। सवाल ही नहीं उठता कि पीएम पर कोई हमला करे। सरकार द्वारा उन पर दबाव डाला गया है इसलिए उन्होंने ये कहा है क्योंकि उस दिन पीएम मोदी की हिम्मत नहीं हुई सदन में आने की। इसलिए स्पीकर सफाई दे रहे हैं, ये गलत बात है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

10 Feb 2026 02:04 pm

Hindi News / National News / ओम बिरला से पहले राज्यसभा में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष लेकर आई थी अविश्वास प्रस्ताव

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.