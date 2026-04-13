ममता बनर्जी का आरोप- BJP ने हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण के लिए ₹1000 करोड़ का सौदा किया, PM मोदी को दी बड़ी चुनौती

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगर राज्य में बीजेपी सत्ता में आती है तो कई लोगों को अपने घर और आश्रय से वंचित होना पड़ सकता है। ममता ने कहा कि बीजेपी झूठे वादे करती है। ममता बनर्जी ने वोटर लिस्ट में हो रही कथित गड़बड़ियों को लेकर बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि नामों को बहुत ही योजनाबद्ध और चालाकी से काटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमले 32 लाख नामों को वापस जुड़वाने के लिए बहुत संघर्ष किया। अभी भी 90 लाख नाम ऐसे हैं, जिन्हें वापस जोड़ा जाना बाकी है।