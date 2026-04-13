तमिलनाडु चुनाव 2026: तेज तपिश में चरम पर चुनाव प्रचार, बहुकोणीय मुकाबले की आहट, किसके बीच कांटे की टक्कर?

तमिलनाडु के चुनावी रण में मुख्य मुकाबला DMK, AIADMK गठबंधन और TVK के बीच दिख रहा है, जबकि सीमॉन की पार्टी NTK इसे बहुकोणीय बनाने पर जुटी है। इसके अलावा कई छोटे दल भी सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार चुके हैं।

तमिलनाडु में तेज गर्मी के मौसम में चुनाव प्रचार चरम पर है। भाजपा इस बार प्रचार में सबसे आगे दिखाई दे रही है। तमिलनाडु भाजपा के प्रभारी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। इससे पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी राज्य का दौरा कर चुके हैं। कांग्रेस की स्थिति प्रचार में कमजोर दिख रही है। टिकट वितरण को लेकर असंतोष और राष्ट्रीय नेताओं की अनुपस्थिति पार्टी कार्यकर्ताओं को खल रही है।