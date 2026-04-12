बढ़ा मतदान, चढ़ा सियासी पारा: असम में रिकॉर्ड वोटिंग के क्या हैं मायने?

मतदान प्रतिशत कम या ज्यादा होने का असर हार-जीत पर नहीं दिख रहा है। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में 2017 के चुनाव में राज्य की 403 सीटों के लिए 61% मतदान हुआ और भाजपा 312 सीटें जीतकर सत्ता में आई थी। 2022 के चुनाव में भी मतदान 61% ही रहा, लेकिन सत्तारूढ़ भाजपा की सीटें 312 से घटकर 255 रह गई। इसका मतलब है कि स्थिर मतदान के बावजूद भी पिछले चुनाव के मुकाबले 57 सीटें घट गईं।