Patrika Explainer: युद्ध के बीच US ने क्यों बदले सैन्य भर्ती नियम?

रजिस्ट्रेशन के बाद क्या सेना में तुरंत भर्ती होगी?

रजिस्ट्रेशन का मतलब यह नहीं है कि सभी को सेना में भर्ती कर लिया जाएगा। अगर कभी अमरीका में ड्राफ्ट लागू किया जाता है तो पहले संसद की मंजूरी जरूरी होगी। फिर लॉटरी सिस्टम से लोगों का चयन किया जाएगा। जन्म की तारीख के आधार पर नंबर निकाले जाएंगे। पहले उन युवाओं को बुलाया जाएगा जो उस साल 20 साल के होंगे। इसके बाद 21, 22, 23, 24, 25, 19 और फिर 18 साल से थोड़ा ज्यादा उम्र वाले युवाओं को मौका मिलेगा।