‘टेक्नोलॉजी अब संवैधानिक साधन बन गई है’, CJI सूर्यकांत ने डिजिटल परिवर्तन पर दिया जोर

CJI ने बताया कि 2,331 ई-सेवा केंद्रों की स्थापना ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये केंद्र केस की स्थिति जानने, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और उन लोगों को सहायता प्रदान करने में मदद करते हैं जिन्हें डिजिटल सिस्टम चलाने में दिक्कत होती है।उन्होंने कहा- मुझे पूरा विश्वास है कि इन पहलों से डिजिटल न्याय किसी व्यक्ति की संपत्ति या भाषाई ज्ञान पर निर्भर नहीं रहेगा। तकनीकि को शारीरिक और आर्थिक बाधाओं से ऊपर उठना चाहिए। यही हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए।