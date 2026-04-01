12 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘बंगाल में आपदा आई तो TMC के नेता-मंत्री जश्न मना रहे थे’, PM मोदी का ममता सरकार पर गंभीर आरोप

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलीगुड़ी में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान PM मोदी ने पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी TMC पर जमकर हमला बोला और कई गंभीर आरोप लगाए।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Vinay Shakya

Apr 12, 2026

PM modi (1)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(Photo-IANS)

West Bengal Assembly Elections 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सिलीगुड़ी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस (TMC) पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर बंगाल में पिछले साल अक्टूबर की भारी बारिश और लैंडस्लाइड जैसी आपदा के दौरान, जब स्थानीय लोग परेशान थे। उस आपदा के समय TMC के नेता और मंत्री कोलकाता में जश्न मना रहे थे।

PM मोदी का TMC पर तीखा हमला

PM मोदी ने अक्टूबर 2025 की आपदा का जिक्र करते हुए कहा कि जब उत्तर बंगाल के लोग प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे थे, उस समय तृणमूल कांग्रेस के नेता और मंत्री कोलकाता में त्योहार मनाने में व्यस्त थे। उन्होंने आरोप लगाया कि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते तृणमूल कांग्रेस सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा से समझौता कर रही है।

TMC ने विकास को नजरअंदाज किया

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि TMC ने जानबूझकर उत्तर बंगाल के विकास को नजरअंदाज किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस इलाके के लोगों को परिवहन, पर्यटन और उद्योग जैसे सभी क्षेत्रों में नजरअंदाज किया गया। मोदी ने कहा कि उत्तर बंगाल के लिए केंद्र सरकार द्वारा भेजा गया फंड TMC के सिंडिकेट ने हड़प लिया है। TMC ने उत्तर बंगाल के साथ अलग-अलग स्तर पर अन्याय किया है।

TMC को PM मोदी ने दी चेतावनी

चुनावी रैली में PM मोदी ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद TMC के लुटेरों को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया जाएगा। PM ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को देश की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इसकी सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है। टुकड़े-टुकड़े गैंग ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को तोड़ने की धमकी दी थी और पूर्वोत्तर भारत को देश से अलग करने की वकालत की थी। फिर भी तृणमूल कांग्रेस इसी गिरोह को पनाह देती है और खुश करती है। संसद में भी तृणमूल इस गिरोह को अपना समर्थन देती है।

साल 2025 में बंगाल में हुई थी प्राकृतिक घटना

PM मोदी ने साल 2025 में बंगाल में हुई प्राकृतिक घटना को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला है। यह घटना अक्टूबर 2025 में उत्तर बंगाल में हुई थी। उस समय भारी बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों में कई जगह लैंडस्लाइड हुई थी। इसके बाद अचानक आई बाढ़ में लगभग 25 लोगों की मौत हो गई थी और कई घर-मकान तथा जानवर बह गए थे। ठीक उसी समय 5 अक्टूबर को कोलकाता में दुर्गा पूजा कार्निवल का आयोजन किया गया था। इसके एक दिन बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अन्य मंत्रियों के साथ आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने गई थीं।

ये भी पढ़ें

‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम राजनीति का हिस्सा नहीं’, केंद्र सरकार ने कांग्रेस से मांगा समर्थन
राष्ट्रीय
Kiren Rijiju

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Assembly Elections 2026

West Bengal Elections 2026

Updated on:

12 Apr 2026 11:39 pm

Published on:

12 Apr 2026 11:38 pm

Hindi News / National News / ‘बंगाल में आपदा आई तो TMC के नेता-मंत्री जश्न मना रहे थे’, PM मोदी का ममता सरकार पर गंभीर आरोप

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को हराया, रदरफोर्ड की तूफानी पारी गई बेकार

Royal Challengers Bangalore defeated Mumbai Indians
क्रिकेट

तमिलनाडु चुनाव 2026: तेज तपिश में चरम पर चुनाव प्रचार, बहुकोणीय मुकाबले की आहट, किसके बीच कांटे की टक्कर?

Tamil Nadu Election Analysis
राष्ट्रीय

‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम राजनीति का हिस्सा नहीं’, केंद्र सरकार ने कांग्रेस से मांगा समर्थन

Kiren Rijiju
राष्ट्रीय

श्रीलंकाई नेवी ने 12 भारतीय मछुआरों को हिरासत में लिया, क्या है पूरा मामला?

Sri Lanka Navy Indian fishermen detained
राष्ट्रीय

पेट्रोल-डीजल ही नहीं, दवा और खेती पर भी गिरेगी गाज! होर्मुज संकट से भारत को होगा सबसे बड़ा नुकसान, यहां समझें

Impact of Strait of Hormuz Crisis on India
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.