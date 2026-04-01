‘बंगाल में आपदा आई तो TMC के नेता-मंत्री जश्न मना रहे थे’, PM मोदी का ममता सरकार पर गंभीर आरोप

चुनावी रैली में PM मोदी ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद TMC के लुटेरों को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया जाएगा। PM ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को देश की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इसकी सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है। टुकड़े-टुकड़े गैंग ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को तोड़ने की धमकी दी थी और पूर्वोत्तर भारत को देश से अलग करने की वकालत की थी। फिर भी तृणमूल कांग्रेस इसी गिरोह को पनाह देती है और खुश करती है। संसद में भी तृणमूल इस गिरोह को अपना समर्थन देती है।